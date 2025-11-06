“Klaja necieņa pret tiem, kuri ievēro noteikumus…” no Mazā Baltezera izcelts kārtējais nelegālais tīkls 0
No Mazā Baltezera izcelts vēl viens nelikumīgās zvejas rīks – tīkls, ko, visticamāk, pārkāpēji bija atstājuši ezera dzelmē un par to piemirsuši, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Raidījumā “Degpunktā” stāsta, ka 20 metrus garais tīkls, kas atrasts ūdens dzelmē, izskatījās, ka tur “nogulējis” jau labu laiku. Raidījumā norāda, ka šādi atradumi Latvijas ūdenstilpēs nav retums, tāpēc, lai uzturētu kārtību ne tikai uz sauszemes, bet arī novada ūdeņos, pašvaldības policija regulāri dodas reidos.
“Ādažu novada pašvaldības policija regulāri veic ūdentilpju apsekošanas ar laivu, un šajā reizē tika apsekots Mazais Baltezers. Apsekošanas laikā tika konstatēts un izcelts nelikumīgs zvejas rīks. Šajā reizē tas bija 20 metrus garš tīkls. Šoreiz zivis nebija tīklā,” raidījumam “Degpunktā” stāsta Ādažu novada pašvaldības policijas vecākā inspektore Ieva Oša.
Tāpat raidījumā skaidro, ka brīdī, kad konstatē nelikumīgus zvejas rīkus, tos izceļ no ūdens, sastāda aktu un, ja īpašnieks nav nosakāms, tad atbildīgās personas neuzsākot administratīvā pārkāpuma procesu, rīkus padara nederīgus (noņemot āķus, pārgriežot linumus, deformējot konstrukcijas) un nodod sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.
Tīklus un citus slēptos rīkus meklē ar vienkāršu ierīci — tautā saukto “kaķi”, kuru iemet ūdenī un velk pa ūdenstilpes grunti, lai tas aizķertu nelikumīgos zvejas rīkus.
“Ar nožēlu nākas atzīt, ka Mazajā Baltezerā ik pa laikam mēs konstatējam nelikumīgus zvejas rīkus. Ir arī izņemti murdi, kurus cilvēki ir piestiprinājuši pie savu privātmāju laipām,” raidījumā “Degpunktā” norāda Oša.
Raidījumā atzīst, ka personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir ļoti grūti atrast, taču visiem ir vērts atcerēties, ka šādas nelikumīgas darbības kaitē zivīm un ir uzskatāmas par klaju necieņu pret tiem zvejniekiem, kuri visu dara, ievērojot likumu.