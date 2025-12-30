Kurzemi turpina plosīt sniegputenis; kādi šodien būs laikapstākļi pārējā Latvijā? 0
Otrdien, 30. decembrī, Latvijas lielākajā daļā palaikam snigs, vietām Kurzemē un Zemgalē snigs stipri, kā arī putinās, brīdina sinoptiķi.
No rīta īpaši spēcīgs sniegputenis gaidāms Kurzemes dienvidrietumos, pie jūras turpināsies sniega vētra, iespējams pērkona negaiss, dienā vējš pierims.
Līdz plkst. 11 spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra oranžais brīdinājums par vētru Kurzemes rietumkrastā, līdz vakaram valsts rietumu pusē spēkā dzeltenais brīdinājums par stipru snigšanu.
Starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule. Vējš galvenokārt mēreni pūtīs no ziemeļiem, pēcpusdienā arī piekrastē vairs netiek prognozētas par 20 metriem sekundē stiprākas vēja brāzmas.
Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..-5 grādi.
Rīgā diena varētu paiet bez lieliem nokrišņiem, pilsētas ziemeļos saglabāsies ziemeļvēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra nepakāpsies virs nulles.
Laikapstākļus nosaka ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 992 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1001 hektopaskālam Kurzemes rietumkrastā.
Savukārt Kurzemē stipri snieg un puteņo, pie jūras plosās sniega vētra, vietām zibeņo un dārd pērkons, sliktākā situācija veidojas Dienvidkurzemes novadā un Liepājā, liecina meteoroloģiskā informācija.
Spēcīgākās vēja brāzmas naktī bija 29,1 metrs sekundē (m/s) Ventspils ostā, rīta stundās stiprākais vējš gaidāms Dienvidkurzemes krastā. Latvijas lielākajā daļā pūš lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš.
Puteņa dēļ grūti noteikt sniega segas vidējo biezumu. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem valsts lielāko daļu klāj 1-6 centimetri sniega.
Debesis virs Latvijas daļēji mākoņainas, daudzviet īslaicīgi snieg. Stipri snieg ne tikai Kurzemē, bet arī vietām valsts centrālajā daļā – Rīgas apkārtnē un dienvidos no galvaspilsētas.
Gaisa temperatūra 0..-4 grādi, valsts austrumu daļā -4..-7 grādi.
Rīgā palaikam snieg un puteņo, pūš ziemeļu, ziemeļrietumu vējš ar brāzmām līdz 15 m/s, Daugavgrīvā – līdz 20 m/s. Pēdējā diennaktī brāzmu spēks sasniedza 22 m/s. Gaisa temperatūra -2 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no nulle grādiem Alūksnē līdz +5,6 grādiem Pāvilostā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 29. decembrī bija +18..+20 grādi Portugālē, Spānijā, Itālijā un Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu aptuveni -20 grādi Skandināvijas un Krievijas ziemeļos.