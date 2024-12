ASV kāds Ņūorleānas pāris ir bezgala priecīgs – 29 gadus vecā Fara Lerija izdevumam “Good Morning America” ​​sacīja, ka viņas četras 20. novembrī jaundzimušās meitas ir kā “agrā Ziemassvētku dāvana”. “Tas tiešām ir kā brīnums,” viņa teica. “Viņas ir vienkārši ideālas mazas meitenes, un mēs viņas tik ļoti mīlam… Bērni ir viss, ko mēs nezinājām, ka mums vajag.”

Lerijas četrītes — Lirika, Peislija, Fallina un Psalma — Pateicības dienu pavadīja jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, taču ir gaidāms, ka Ziemassvētkos viņi būs mājās.

Fara Lerija un viņas vīrs Peitons Lerijs, arī 29 gadus vecs, jau ir vecāki 2 gadus vecam dēlam. Viņi par nākamo mazuli uzzināja tikai maijā, bet neviens nenojauta, ka viņi gaida četrus mazuļus, līdz Fara devās uz ultraskaņas vizīti pirmajā trimestrī.

“Ultraskaņas veicēja teica: Te ir četri. Un mans vīrs Peitons gandrīz nomira,” atceras piecu bērnu mamma. “Es tikai smējos un raudāju, jo es sapratu, ka viņa runā nopietni – protams, es biju sajūsmā, jutos svētīta, bet arī biju gauži pārsteiga!”

Fara arī atzina, ka šie mazuļi ieņemti dabīgi, un norādīja, ka nevienā no viņu ģimenēm nav bijusi šādi gadījumi, izņemot izņemot Faras māsīcu, kurai bija trīnīši.

Kad šoks bija pagājis, Fara sāka domāt par to, kā pielāgoties savai jaunajai ģimenes dinamikai un kā pēc iespējas vairāk koncentrēties uz plānošanu.

“Es biju dedzīgs. Es biju satriekts. Es biju nervozs, es biju satraukts. Tas viss vienlaikus. Tāda bija emociju gamma,” par to laiku runā Peitons.

Fara Lerija tika hospitalizēta 30. nedēļā dehidratācijas dēļ, lai gan bija apņēmusies iznēsāt četrīšus līdz aptuveni 32 ar pusi nedēļām, kad ārsti viņai bija ieplānojuši ķeizargriezienu. Neņemot vērā dehidratāciju, Fara sacīja, ka grūtniecība kopumā noritēja “vienmērīgi”.

“Vārdiņi meitenēm mums bija Ziploc maisiņā. Kad viņas iedzima, mēs izvilka variantus,” stāsta tētis.

