“Šī ir visdetalizētākā Ziemassvētku eglīte, kādu jebkad esam redzējuši zīmētu ar lidmašīnu. Dāvanas, rotājumi un zvaigznes! Labi padarīts.” Tā par kāda pilota veikumu sajūsminās vietne flightradar.com, kura fiksē visas pasaules lidmašīnu maršrutus reāllaikā.

Flightradar.com informācija liecina, ka šis mākslas darbs paveikts ASV Floridā, netālu no Orlando, ar nelielo lidmašīnu “Cessna 172N Skyhawk”. Vēl viens entuziasts no Pleimontas arī centies nodot līdzīgu sveicienu svētkos.

🛩🎄 This is the most detailed Christmas tree we’ve ever seen drawn with an airplane. Presents, ornaments, and star! Well done.

— Flightradar24 (@flightradar24) December 19, 2022