Fanu zonas un kopīga līdzjušana: daudzās Latvijas pašvaldībās uz lielajiem ekrāniem translēs pasaules čempionāta hokejā spēles
Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Ludzas novadā un citviet uz lielajiem ekrāniem translēs pasaules čempionāta hokejā Latvijas izlases spēles, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.
Rīgā, Esplanādes parkā, un Liepājā, “Lielā dzintara” stāvlaukumā, darbosies “Optibet” fanu zonas, aicinot līdzjutējus pulcēties kopā un skatīties pasaules čempionāta hokeja spēles. Ieeja pasākumos būs bez maksas, un fanu zonas darbosies visa čempionāta laikā.
Publiskās tiešraides pie Daugavpils Ledus halles nodrošinās iespēju hokeja līdzjutējiem sekot līdzi visām Latvijas izlases spēlēm.
Ventspilī Olimpiskā centra “Ventspils” pagalmā tiks izveidota hokeja fanu atbalsta zona, kur ikviens aicināts kopā uz lielā ekrāna sekot līdzi hokeja spēlēm.
Ludzā, laukumā pie Ludzas novada pašvaldības ēkas, spēles varēs vērot šodien, 17. maijā, 19. maijā un 21. maijā. Savukārt Kārsavā hokeja gars valdīs skeitparka laukumā pie kultūrvēstures centra “Līču mājas”, kur līdzjutēji tiks gaidīti 23. maijā, 24. maijā un 26. maijā.
Kā vēstīts, šodien ar četrām spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sākas 2026. gada pasaules čempionāts hokejā.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu uzsāks sestdien, plkst. 21.20 spēkojoties ar Šveici, bet jau nākamajā dienā tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību. Tad 19. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 – ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 – ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 – ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem. Visām Latvijas izlases spēlēm varēs sekot līdzi LTV7 tiešraidēs.