FOTO: EPA/Scanpix/LETA

Mūsu hokejisti demonstrē lielisku sniegumu! Svētdienas vakarā svinam uzvaru spēlē pret Vācijas komandu 0

Pievieno LA.LV
LETA
0:06, 18. maijs 2026
Ziņas Sports

Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) uzvarēja Vāciju.

Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm: 5 zodiaka zīmju pārstāvji jau pavisam drīz iegūs laimīgo lozi
Ungārijas jaunais premjerministrs Maģars uzgājis slepenus dokumentus, kurus Orbāns nepaspēja līdz galam iznīcināt
Kokteilis
Janvāris – Valmiera, decembris – Ogre: kurā Latvijas pilsētā tev vajadzētu dzīvot, balstoties uz tavu dzimšanas mēnesi?
Lasīt citas ziņas

Aizraujošu pieredzējušā sporta žurnālista Māra Zemberga komentāru par spēli varat lasīt portālā Sportajaunumi.com.

Aizvadot otro spēli divās dienās, vārtsargs Kristers Gudļevskis atvairīja visus 25 pretinieku metienus. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rūdolfs Balcers, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Z blogeris brīdina krievus: drīzumā pāri Krievijai lidos ne tikai droni, bet arī ballistiskās raķetes
Kokteilis
VIDEO. Mairis Briedis naktī piedzīvo negaidītu pārsteigumu savā vannas istabā
Kur palika nauda? Valsts kontrole atklāj, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro

A apakšgrupā pēc trīs spēlēm Austrijai, Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem.

Spēles sākumā aktīvāki uzbrukumā bija vācieši, bet Latvijas hokejistiem pirmā iespēja gūt vārtus bija piektajā minūtē, kad pēc pretinieku kļūdas Oskars Batņa varēja izdarīt metienu no vārtu priekšas, taču to atvairīja Filips Grūbauers. Pirmā perioda pirmspēdējā minūtē Dzierkals ar metienu no distances raidīja ripu vārtos, to sekmējot arī Tomam Andersonam, kurš aizsedza Grūbauera skatu.

Pēc Balcera pārkāpuma Latvijas izlase pirmā perioda beigās un otrā sākumā spēlēja mazākumā. Otrās trešdaļas ceturtajā minūtē Dominiks Kahūns par spēles laika vilcināšanu deva latviešiem pirmo iespēju spēlēt vairākumā. Tajā vispirms Alberts Šmits trāpīja ar ripu pa vārtu stabu, bet pēc tam perioda piektajā minūtē pēc Denisa Smirnova piespēles Balcers meistarīgi pieslidoja pie vārtiem un panāca 2:0.

Perioda otrās puses sākumā Džošua Samanskis izslidoja viens pret Gudļevski, kurš liedza vācietim vārtu guvumu. Arī trešdaļas noslēgumā Gudļevskis spēlēja pārliecinoši epizodē, kurā pa viņa sargātajiem vārtiem tika izdarīti vairāki metieni.

Trešā perioda trešajā minūtē Oskars Lapinskis par pretinieka turēšanu atstāja Latvijas izlasi mazākumā. Tajā pēc pretinieku kļūdas Balcers izslidoja viens pret Grūbaueru, taču šoreiz pārāks bija vārtsargs. Jau piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Grūbauers pirmo reizi tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.

Vācijas hokejisti izdarīja spiedienu uz Latvijas izlases vārtiem, taču Gudļevskis ar komandas biedriem neļāva pretiniekiem nogādāt ripu vārtos. Pirmspēdējā minūtē Sandim Vilmanim bija iespēja panākt 3:0, taču latviešu uzbrucējs meta ripu pāri tukšiem vārtiem.

Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, bet Vācija piektdien ar 1:3 zaudēja Somijai.

Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās otrdien, plkst. 17.20, ar maču pret Austriju, 21. maijā, plkst. 17.20, spēlēs ar Somiju, 23. maijā, plkst. 13.20, – ar ASV, 24. maijā, plkst. 17.20, – ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Fanu zonas un kopīga līdzjušana: daudzās Latvijas pašvaldībās uz lielajiem ekrāniem translēs pasaules čempionāta hokejā spēles
RAKSTA REDAKTORS
Saruna ar hokejista Oskara Batņas mammu Zandu: “Ja spēle ir zaudēta, mēs labāk viņam nemaz nerakstām…”
VIDEO. Fantastika! Latvijas U-18 hokejisti pāriet pāri ASV un pirmo reizi vēsturē sasniedz PČ pusfinālu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.