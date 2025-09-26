“Evakuācija nebūs iespējama,” Polijas Ārlietu ministrija aicināja poļus pamest Baltkrieviju 0
Polijas un Baltkrievijas attiecības 2025. gada septembrī vairāku iemeslu dēļ vēl vairāk pasliktinājās, raksta dialog.ua, atsaucoties uz Polijas Ārlietu ministrijas paziņojumu.
Polijas Ārlietu ministrija norādīja, ka karš reģionā (atsaucoties uz Krievijas karu pret Ukrainu – red. piezīme) turpinās un situācija reģionā pastāvīgi saasinās. Turklāt Baltkrievijas varas iestādes pastāvīgi bez iemesla arestē Polijas pilsoņus.
Šajā sakarā Polijas Ārlietu ministrija ir aicinājusi poļus atturēties no ceļošanas uz Baltkrieviju.
Tiem poļiem, kas pašlaik atrodas Baltkrievijas teritorijā, ieteikts nekavējoties pamest valsti.
“Ja drošības situācija strauji pasliktināsies, ja tiks slēgtas robežas vai radīsies citi neparedzēti apstākļi, evakuācija no Baltkrievijas būs ļoti sarežģīta vai pat neiespējama,” norādīja Polijas Ārlietu ministrija.
Šī gada septembra pirmajā pusē Polija slēdza robežu ar Baltkrieviju, jo Baltkrievijas teritorijā notika Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās mācības “Zapad-2025”.
Tomēr 25. septembrī Polijas robežsargi atkal atvēra šīs robežšķērsošanas vietas. Varšavas attiecības ar Minsku vēl vairāk pasliktinājās pēc tam, kad 10. septembra naktī vairāki Krievijas uzbrukuma droni ielidoja Polijas gaisa telpā caur Baltkrieviju.