13:45, 26. septembris 2025
Jānis Sladiņš, NBS Majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atstāsta ASV ģenerāļa Kīta Kellogsa brīdinājumus par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Slaidiņš stāsta, ka ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais pārstāvis Kīts Kellogs sniedzis interesantu interviju. “Man liekas, viņš pasaka tā, kā tas ir, un nemēģina runāt caur puķēm. Viņš uzskata, ka Putins ir VDK aģents. Viņš nekad nepārstāja tāds būt. Viņš nesaprot rietumus. Viņš izliekas, ka nerunā angliski, bet runā. Viņš ir manipulators. Vienīgais, kas var tam pretoties, ir spēks, vara un varenība,” Kellogsa teikto atstāsta Slaidiņš.

Majors pauž, ka ģenerālis Kellogs ir apstiprinājis bažas – Putins noteikti ies tālāk. “Mums jāuztver Krievija un Putins personīgi kā ekspansionistiska valsts. Putins grib atdzīvināt Krievijas impēriju, mums tikai jāpaskatās uz vēsturi,” Kellogsu citē Slaidiņš.

Putins un vēsture rāda – nekad nepietiek ar to, ko kāds ir gribējis. Vienmēr vajag vairāk. Lai arī Kellogs uzskata, ka vēsture neatkārtojas, viņš atzīst, ka tā atskaņojas. Arī šobrīd Ukrainā notiekošais to parāda. Kellogs uzsver, ka Putins tagad ir jāaptur.

Tāpat Kellogs uzskata, ka starp ASV un Krieviju nevar būt draudzīgas attiecības, kamēr Putins ir dzīvs. Viņš arī atzīst, ka ASV šobrīd trūkst skaidra plāna, kā pretoties alianses izveidei, kur Putins sadarbotos ar citām diktatūrām, piemēram, Ķīnu un Ziemeļkoreju.

