Zelenskis brīdina par Putina tālākajiem plāniem: “Krievija uz turieni varētu nosūtīt savu karaspēku” 0
Maskava varētu palielināt atbalstu Irānai, tostarp nosūtot uz Irānu savus karaspēkus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis to paziņoja, komentējot Tuvo Austrumu konflikta attīstību, vēsta dialog.ua.
Zelenskis norādīja, ka Maskava jau sniedz Taherānai militāru palīdzību, kas ietver dronu piegādi, kā arī atbalstu raķešu tehnoloģiju un pretgaisa aizsardzības sistēmu jomā.
Zelenskis arī vilka paralēli ar Ziemeļkorejas iesaisti Krievijas atbalstīšanā, kad uz Krieviju tika nosūtīti aptuveni 10 000 Ziemeļkorejas karavīru, kas tagad ir izvietoti tās teritorijā.
Pēc Zelenska teiktā, līdzīgs scenārijs varētu atkārtoties Irānas gadījumā.
“Tas pats varētu notikt Irānā. Krievija varētu uz turieni nosūtīt savu karaspēku,” sacīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis komentēja arī situāciju, kad Amerikas Savienotās Valstis vērsās tieši pie Ukrainas pēc palīdzības, lai cīnītos pret draudiem Tuvajos Austrumos.
ASV prezidents Donalds Tramps agrāk bija izteicies, ka Ukrainai starptautiskajā politikā nav nekādu trumpju. Taču tagad Vašingtona pēc palīdzības vērsusies tieši pie Kijivas. Zelenskis atzina, ka šāda situācija viņam rada pozitīvas emocijas.
“Tā ir laba sajūta,” norādīja Zelenskis. Viņš uzsver, ka Ukrainas pašreizējo lomu starptautiskajā arēnā ir nodrošinājuši armijas centieni un aizsardzības nozares attīstība. Tas apliecina Ukrainas ievērojamo potenciālu un spējas.