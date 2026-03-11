“Par minimālo algu varēja nopirkt 122 litrus,” soctīklotājs atrod vecu degvielas čeku – cenas liek ieplest acis 0

Pēdējās dienās degvielas cenas Latvijā strauji kāpušas, kas liek arī autovadītājiem vairāk izvērtēt to, kur un cik tie lej savām automašīnām degvielu. Galvenais iemesls – militārais konflikts Tuvajos Austrumos, kas tiešā veidā ietekmē globālās naftas tirgus cenas.

Taču, vai atceries, cik degviela maksāja agrāk? Kāds vīrietis internetā ievietojis atrastu čeku, kur redzama degvielas cena 1997. gadā.

Viņš raksta: “Atradu čeku ar degvielas cenu 1997. gadā. Minimālā alga bija 38 lati.” Tajā redzams, ka 18 litri degvielas maksāja vien 5,58 latus, kas nozīmē, ka litra cena bija tikai 31 santīms. Toreiz cilvēki ar dažiem latiem varēja pilnībā uzpildīt degvielas bāku – mūsdienās tas šķiet gandrīz vai neticami.

Salīdzinot ar mūsdienām, situācija ir būtiski mainījusies. Degvielas cenas pēdējās dienās sasniegušas teju divus eiro par litru.

Taču vairāki komentētāji norāda, ka, ja paskatās čekā redzamās cenas un salīdzina ar to, kādas bija algas 1997. gadā, tad tagad mums nemaz tik dārga nesanāk degviela.

Vēl kāds cits norāda: “Tātad toreiz par minimālo algu varēja nopirkt 122.5 litrus degvielas. Tagad minimāla alga ir 780eiro, degvielas cena 1.8, kad ļauj nopirkt 433 litrus degvielas.”

