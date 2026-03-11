Ineta Ziemele: Tieši demokrātijas ir visievainojamākā, jo mums ir vairāk, ko zaudēt 0
Ņemot vērā, ka rudenī gaidāmas Saeimas vēlēšanas, Latvija jau tagad saskaras ar dezinformācijas kampaņām, nešaubīgi TV24 raidījumā “Globuss” atzīst Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele.
“Tehnoloģiju attīstība padara to [dezinformācijas] sabiezējumu daudz lielāku un atbildība par demokrātijas nosargāšanu līdz ar to ir lielāka,” norāda tiesnese. Pastiprinātu uzmanību dezinformācijas kampaņām pirms vēlēšanās jau veltījušas arī citas Eiropas valstis, starp tām arī Francija un Lielbritānija.
“Lai cik tas nebūtu paradoksāli, tieši demokrātijas vienlaicīgi ir arī visievainojamākās, jo mums ir vairāk, ko zaudēt. Mēs esam ārkārtīgi ievainojami – mūsu brīvība telpā, kā vārda brīvība un informācijas brīvība. Ar tehnoloģiju palīdzību ģenerēti falši, apzināti vai neapzināti naratīvi tiek masveidā iepludināti informācijas telpā,” saka I. Ziemele, atzīstos, ka šajā laikmetā mūsu plāni, domas diemžēl var tikt regulētas no ārpuses.
