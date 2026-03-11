“Putins baidās no kaut kā nopietna.” Krievijas mediji informē par neparastiem drošības pasākumiem 23
2026. gadā Krievijas diktators Vladimirs Putins ne tikai pārtraucis apmeklēt Krievijas Aizsardzības ministrijas komandpunktus, bet arī vairs nedodas uz savu rezidenci Valdajā, vēsta Krievijas mediji.
Pēdējos mēnešos Putins būtiski pastiprinājis drošības pasākumus. Ir informācija, ka 2026. gadā viņš ne reizi nav apmeklējis Aizsardzības ministrijas komandpunktu, lai gan iepriekšējā gadā tur regulāri ieradās.
Tam minēti vairāki iemesli. Pirmkārt, diktatora interese par karu esot mazinājusies progresa trūkuma frontē un neskaidro miera sarunu dēļ. Otrkārt, Kremļa vadītājs, kā vēsta avoti, baidās no “kaut kā nopietna”.
“Tā vairs nav sazvērestības teorija. Kremlis patiešām baidās no noteiktiem notikumiem. Tie nav saistīti ar Ukrainu, bet gan ar procesiem pašā Krievijā. Nezinu, vai runa ir par apvērsumu, sazvērestību vai ko citu, bet ir skaidrs – viņi baidās no kaut kā ļoti nopietna,” raksta avots.
Avoti arī norāda, ka Putins un viņa ģimene pārtraukuši apmeklēt Valdaja rezidenci. Tā vietā viņi biežāk uzturas rezidencē Krasnodaras apgabalā, kas nesen pārbūvēta un pārvērsta par īpaši aizsargātu kompleksu ar pastiprinātiem drošības pasākumiem.
Vienlaikus Maskavas centrā pēdējās dienās novēroti mobilā interneta un sakaru traucējumi, jo drošības dienesti ierobežo sakaru darbību.
Avoti apšauba arī oficiālās propagandas ziņojumus par Putina vizītēm Aizsardzības ministrijas komandpunktos. Piemēram, pagājušā gada 18. novembrī Maskavas centrā tika ieviesti īpaši stingri drošības pasākumi – teritoriju jau no plkst. 4.00 apsargāja bruņoti drošības spēki, un tika pamanīti karavīri ar pretdronu ieročiem.
Tomēr informācija par Putina vizīti tā arī neparādījās. Divas dienas vēlāk valsts propaganda publicēja video, kurā redzams, kā Kremļa līderis apmeklē “Zapad” grupas komandpunktu.
“Izskatās, ka šis video patiesībā uzņemts Maskavā, Rossijas Nacionālajā centrā, 18. novembrī,” norādīja avots.