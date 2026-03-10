Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis

LA.LV
6:02, 10. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Bailes par Trešo pasaules karu ir pastiprinājušās pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai iepriekšējās nedēļas nogalē. Ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju, ir cilvēki, kuri domā, kura valsts būtu drošākā, ja patiešām izceltos karš.

Eksperti par drošības rādītājiem parasti uzskata politisko neitralitāti, zemu militarizāciju un ģeogrāfisku izolāciju. Ekonomikas un miera institūta eksperti publicējuši šo valstu sarakstu, ziņo ārzemju medijs Tyla.

Tomēr eksperti uzsver, ka jēdziens ‘drošs’ ir relatīvs — pat mierīgākās valstis ciestu no pasaules kara sekām, īpaši, ja tiktu izmantoti kodolieroči.

Antarktīda

Teritorija, kurā nav pastāvīgu iedzīvotāju, izņemot pētniecības stacijas, atrodas tālu no stratēģiskiem militāriem mērķiem.

Tās izolācija un pastāvīgas populācijas trūkums nozīmē, ka tā, visticamāk, netiktu tieši iesaistīta konfliktā.

