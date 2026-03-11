Vladimirs Putins
Vācu izlūkdienesti atklāj, ko Kremlis slēpj no krieviem: situācija var būt daudz sliktāka, nekā tiek stāstīts

17:24, 11. marts 2026
Vācijas izlūkdienesti ir atklājuši pierādījumus, ka Kremlis sagroza statistiku par budžeta deficītu, cenšoties slēpt problēmas patieso apmēru.

Vācijas Federālais izlūkdienests (BND) paziņojis, ka Krievijas varas iestādes slēpj valsts ekonomisko problēmu patieso apjomu. Saskaņā ar Vācijas izlūkdienesta datiem Krievijas faktiskais budžeta deficīts 2025. gadā ir ievērojami lielāks nekā oficiāli paziņots.

Lai gan Kremlis ziņoja par 5,65 triljonu rubļu (73 miljardu ASV dolāru) deficītu, saskaņā ar BND datiem patiesais skaitlis varētu sasniegt 8,01 triljonu rubļu (103 miljardus ASV dolāru). Tas ir gandrīz par 35% vairāk, nekā oficiāli atzīst Krievijas varas iestādes.

Kopš kara sākuma Krievijas valdība ir klasificējusi lielu daļu ekonomisko datu, cenšoties slēpt problēmu apmērus. Tomēr vācu izlūkdienestiem esot izdevies iegūt detalizētāku informāciju par patieso situāciju.

Karš Krievijai izmaksā arvien vairāk

Saskaņā ar Vācijas izlūkdienestu datiem Maskava sistemātiski nenovērtē kara pret Ukrainu faktiskās izmaksas. BND norāda, ka Rietumu sankcijas jau rada ievērojamu spiedienu uz Krievijas ekonomiku.

Tajā pašā laikā ieņēmumi no naftas un gāzes – galvenajiem valsts budžeta avotiem – ir būtiski samazinājušies.

“Putins upurē Krievijas ekonomisko nākotni savu imperiālo mērķu vārdā,” norādījušas Vācijas izlūkdienesta amatpersonas.

Ekonomiskā situācija pasliktinās

Papildu dati apstiprina, ka situācija turpina pasliktināties. Saskaņā ar Reuters informāciju Krievijas konsolidētais budžeta deficīts, kas ietver federālos un reģionālos izdevumus, sasniedzis 8,3 triljonus rubļu (106 miljardus ASV dolāru).

Tas ir aptuveni 2,6 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Avoti, kas ir tuvu Krievijas valdībai, atzīst, ka valsts finansiālā situācija strauji pasliktinās. Krievijas Finanšu ministrija atteikusies komentēt Vācijas izlūkdienestu aplēses.

Sankcijas un krītošie naftas ieņēmumi

Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta turpina samazināties. Sankciju un ASV spiediena dēļ Maskava ir spiesta pārdot jēlnaftu ar ievērojamām atlaidēm, kas būtiski samazina budžeta ieņēmumus.

Pat globālo naftas cenu pieaugums pēc ASV un Izraēlas triecieniem Irānai pagaidām nav spējis kompensēt pieaugošo finansiālo deficītu.

