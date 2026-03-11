Foto: LETA

Liepājā latviešu bērni spiesti mācīties krievu valodā: vecāki atklāj, ka valstī vēl aizvien nav sakārtotas būtiskas lietas 0

LA.LV
9:58, 11. marts 2026
Stāsti Pieredze

Par krievu skolām un jaunajiem noteikumu ievērotājiem esam rakstījuši vairākkārt. Ne vienu vien iedzīvotāju, kā arī atbildīgos pārstāvjus uztrauc, kas notiek Latvijas skolās.

TV24
Skaidra nauda mājās ir? Artis Pabriks komentē Krievijas potenciālo uzbrukumu Baltijas valstīm
Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
“Putins baidās no kaut kā nopietna.” Krievijas mediji informē par neparastiem drošības pasākumiem 23
Lasīt citas ziņas

Piemēram, Kārlis Šadurskis atzina, ka 2004. gadā pāreja uz pilnīgu vidusskolas izglītību valsts valodā nebija iespējama, jo vienkārši nebija pietiekami daudz pedagogu, kuri spētu kvalitatīvi strādāt. Šāda pāreja tolaik būtu pārvērtusies par farsu.

Īpaši kritisks Šadurskis bija par situāciju tā dēvētajās krievu skolās. Viņš uzsvēra, ka tajās bijis daudz “šmaukšanās”, salīdzinot situāciju ar sportu – ir sportisti, kas noteikumus ievēro vienmēr, citi tikai tad, kad tiesnesis skatās, bet ir arī tādi, kuri tos pārkāps jebkurā gadījumā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šis pārsteigs visus pakomātu lietotājus – “Latvijas Pasts” ievieš radikālu inovāciju
“Sauja zāļu ir Latvijas realitāte.” Aizdomas, ka nebeidzamais medikamentu patēriņš daļu sabiedrības noved pie vēl nopietnākām saslimšanām
Lauksaimnieki brīdina: Tuvajos Austrumos notiekošais karš var palielināt pārtikas cenas Latvijā

Tieši šī “vidējā daļa” esot izmantojusi situācijas, kad nav bijusi nekādas kontroles. To apliecinājušas arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārbaudes – ierēdņiem ierodoties skolās, bieži izskanējuši attaisnojumi, ka “mums tieši šodien ir krieviski”.

“Skaidrs, ka krieviski ir parasti,” piebilda Šadurskis.

Nu temats aktualizējies arī socitīklos. Sociālo mediju platformā “X” Zane raksta: “Lūk, jums, latviešu bērniem, izglītību latviešu valodā savā valstī!

Ne vienas vien latviešu ģimenes Liepājā saskaras ar to, ka nav citas izvēles, kā laist bērnus krievu skolās. Jā, “it kā” vairs nav krievu skolas, bet realitāte ir cita – praktiski viss joprojām IR krieviski!”

Māris piebilst, ka tam visam papildus krievi sastājas latviešu skolās, un krievu bērnu vecāki klases čatus pārvērš par krievu čatiem, latviešiem uzspiežot komunikāciju krievu valodā.

Kārlis vērš uzmanību situācijai, kas liek aizdomāties: “Vēl nesen bija raksts par kādu latvieti, kurš mācās “bijušajā” krievu skolā (Rīgā). Zīmīgi, ka latvietis iemācījies krievu valodu, lai gan pirms skolas to neprata. Interesanti, kā varēja iemācīties krievu valodu, ja saziņai skolā jānotiek latviski? Tāda lūk “integrācija”!”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai piekrīti, ka Latvijā ir šāda problēma?

  • Nav aktuāli
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Ekskursijā bija atbraukuši skolēni, un es dzirdu, ka…” Kossovicš atceras kādu nesenu notikumu Rīgas domē, kas liek uzdot jautājumus
“Latviešu jaunieši parādīti kā rasisti!” Cilvēki šausmās par SIF izveidoto kampaņu, kas tagad jau publiski dzēsta, bet internets neko neaizmirst
TV24
Māris Grigalis: Es nezinu, kāpēc Latvijā vajag tik daudz krievu radio staciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.