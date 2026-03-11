Liepājā latviešu bērni spiesti mācīties krievu valodā: vecāki atklāj, ka valstī vēl aizvien nav sakārtotas būtiskas lietas 0
Par krievu skolām un jaunajiem noteikumu ievērotājiem esam rakstījuši vairākkārt. Ne vienu vien iedzīvotāju, kā arī atbildīgos pārstāvjus uztrauc, kas notiek Latvijas skolās.
Piemēram, Kārlis Šadurskis atzina, ka 2004. gadā pāreja uz pilnīgu vidusskolas izglītību valsts valodā nebija iespējama, jo vienkārši nebija pietiekami daudz pedagogu, kuri spētu kvalitatīvi strādāt. Šāda pāreja tolaik būtu pārvērtusies par farsu.
Īpaši kritisks Šadurskis bija par situāciju tā dēvētajās krievu skolās. Viņš uzsvēra, ka tajās bijis daudz “šmaukšanās”, salīdzinot situāciju ar sportu – ir sportisti, kas noteikumus ievēro vienmēr, citi tikai tad, kad tiesnesis skatās, bet ir arī tādi, kuri tos pārkāps jebkurā gadījumā.
Tieši šī “vidējā daļa” esot izmantojusi situācijas, kad nav bijusi nekādas kontroles. To apliecinājušas arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārbaudes – ierēdņiem ierodoties skolās, bieži izskanējuši attaisnojumi, ka “mums tieši šodien ir krieviski”.
Nu temats aktualizējies arī socitīklos. Sociālo mediju platformā “X” Zane raksta: “Lūk, jums, latviešu bērniem, izglītību latviešu valodā savā valstī!
Ne vienas vien latviešu ģimenes Liepājā saskaras ar to, ka nav citas izvēles, kā laist bērnus krievu skolās. Jā, “it kā” vairs nav krievu skolas, bet realitāte ir cita – praktiski viss joprojām IR krieviski!”
Māris piebilst, ka tam visam papildus krievi sastājas latviešu skolās, un krievu bērnu vecāki klases čatus pārvērš par krievu čatiem, latviešiem uzspiežot komunikāciju krievu valodā.
Kārlis vērš uzmanību situācijai, kas liek aizdomāties: “Vēl nesen bija raksts par kādu latvieti, kurš mācās “bijušajā” krievu skolā (Rīgā). Zīmīgi, ka latvietis iemācījies krievu valodu, lai gan pirms skolas to neprata. Interesanti, kā varēja iemācīties krievu valodu, ja saziņai skolā jānotiek latviski? Tāda lūk “integrācija”!”
Nav krievu bijušo skolu. Nebūsim naivi. Papīrs pacieš visu.
Ventspilī tas pats ar 2.vidusskolu.
