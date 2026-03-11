VIDEO. “Es neuzticos aptiekas zālēm,” Elīnas Didrihsones skaļais izteikums sadusmo sabiedrību, iesaistās arī PTAC 2
Mūsdienās, kad soctīklos valda brīvība un katrs var publicēt, ko vien vēlas, sabiedrībā nereti veidojas pretrunas, īpaši, ja temats skar veselību. Visiem zināmā Elīna Didrihsone jau labu laiku savos soctīklos iesaka lietot uztura bagātinātājus, taču dažas viņas izteiktās frāzes ir nokaitinājušas platformas lietotājus.
Kāda lietotāja sociālo mediju platformā “X” norāda: “Didrihsone nu jau kļuvusi teju par farmaceiti-gatava konsultēt jebkuru dāmu, jo viņa zinot visu un aptieku produkcija nekam nederot. Tik grūti saprast-kā var uzticēties ietekmelei, kurai pašai reproduktīvā veselība ir pamatīgi sačakarēta un ir sliktas asins analīzes?”
Kārlis atzīstas, ka nesaprot tos cilvēkus, kuri seko influenceriem, nopietni uztver viņu teikto un maksā naudu par ieteiktajiem produktiem: “Kā jums ar prāta spējām? Tas taču reāli viss ir tāds s*ds! Internetā var bezmaksas atrast visus tos “influenceru” padomus,” viņš piebilst.
Kas sakāms citiem lietotājiem?
Didrihsone nu jau kļuvusi teju par farmaceiti-gatava konsultēt jebkuru dāmu, jo viņa zinot visu un aptieku produkcija nekam nederot. Tik grūti saprast-kā var uzticēties ietekmelei,kurai pašai reproduktīvā veselība ir pamatīgi sačakarēta un ir sliktas asins analīzes? @PTACgovLV pic.twitter.com/nKUylwfbbA
— KaraLienes dzīves gudrības🇺🇦🇱🇻 (@Karalienezin) March 10, 2026
Pasaule ir pārapdzivota. Ja cilvēka intelekts pieļauj, ka viņu var influencēt Didriksone, tad nāve agrāk vai vēlāk ir loģiska un sabiedrībai nekaitīga.
— Kaspars Hercmanis (@KasparsH) March 10, 2026
Man neviens nemaksā, bet teikšu vienu – ZinZino ir labi vitamīni, bagātinataji. Bet tie nav brīnumlīdzekļi, kuri piecels mirušos vai taml. kā to pasniedz Frankenšteina līgava.
— Alien InLV (@AlienInLV) March 10, 2026
Labrīt! Par zāļu parādīšanos asins ainā mēs neko nevaram piebilst. Pajautājiet @veselibasinspek !
— PTAC (@PTACgovLV) March 11, 2026
