Mūsdienās, kad soctīklos valda brīvība un katrs var publicēt, ko vien vēlas, sabiedrībā nereti veidojas pretrunas, īpaši, ja temats skar veselību. Visiem zināmā Elīna Didrihsone jau labu laiku savos soctīklos iesaka lietot uztura bagātinātājus, taču dažas viņas izteiktās frāzes ir nokaitinājušas platformas lietotājus.

Kāda lietotāja sociālo mediju platformā “X” norāda: “Didrihsone nu jau kļuvusi teju par farmaceiti-gatava konsultēt jebkuru dāmu, jo viņa zinot visu un aptieku produkcija nekam nederot. Tik grūti saprast-kā var uzticēties ietekmelei, kurai pašai reproduktīvā veselība ir pamatīgi sačakarēta un ir sliktas asins analīzes?”

Elīna izceltajā video norāda, ka jebkuram palīdzēs piemeklēt produktus, jo uzskata, ka ir pietiekoši zinoša, lai citus konsultētu, kā arī atzīstas, ka neuzticas aptiekas zālēm.
Kārlis atzīstas, ka nesaprot tos cilvēkus, kuri seko influenceriem, nopietni uztver viņu teikto un maksā naudu par ieteiktajiem produktiem: “Kā jums ar prāta spējām? Tas taču reāli viss ir tāds s*ds! Internetā var bezmaksas atrast visus tos “influenceru” padomus,” viņš piebilst.

PTAC iesaistās diskusijā: “Likums neaizliedz reklamēt uztura bagātinātājus (UB) bez izglītības medicīnā, toties likums nosaka, ko drīkst un ko nedrīkst teikt, reklamējot UB.”

