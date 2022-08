Zelenskis apmeklējis Zaporižji Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Zelenskis: Krievijas karavīriem ir laiks bēgt prom, ja viņi grib izdzīvot







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pimdien savā vakara uzrunā paziņoja, ka Krievijas karavīriem ir laiks bēgt prom no Ukrainas.

Pirmdien tika ziņots, ka Ukrainas Bruņotie spēki ir sākuši uzbrukuma operācijas daudzos virzienos Ukrainas dienvidos un Hersonas apgabalā pārrāvuši Krievijas spēku pirmo aizsardzības līniju.

Zelenskis savā uzrunā paziņoja, ka Ukraina atgūs visas Krievijas okupētās teritorijas: Harkivas, Luhanskas, Doneckas, Zaporižjas, Hersonas apgabalu daļas, Krimu un visu Melnās jūras un Azovas jūras akvatoriju.

“No Čūsku salas līdz Kerčas šaurumam. Tas notiks. Tas ir mūsu. Un, kā to saprot mūsu sabiedrība, es gribu, lai to saprastu arī okupanti. Viņiem nebūs vietas uz ukraiņu zemes (..) Jūs nedzirdēsiet neko konkrētu no nevienas tiešām atbildīgas personas. Jo tas ir karš,” sacīja Zelenskis.

Prezidents piebilda, ka okupantiem ir jāaizvācas no ukraiņu zemes uz savām mājām.

“Ja viņi (okupanti) grib izdzīvot – krievu karavīriem ir laiks bēgt prom. Brauciet mājās. Ja jūs baidāties atgriezties savās mājās Krievijā – tad lai šādi okupanti padodas gūstā, un mēs viņiem garantējam visu Ženēvas konvenciju normu izpildi,” uzsvēra Zelenskis.

Ja okupanti nepaklausīs, tad viņiem būs darīšana ar Ukrainas aizstāvjiem, kuri neapstāsies, līdz atbrīvos visu, kas pieder Ukrainai, atzīmēja Zelenskis.