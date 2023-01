Krievijas prezidents Vladimirs Putins nav nekas, un sarunu ar viņu nebūs, intervijā britu telekanālam “Sky News” sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Kā norādīja Ukrainas līderis, Putins viņam šodien “nav nekas”, atzīstot arī, ka nesaprot, “kas Krievijā pieņem lēmumus”. Kaut arī Maskava pastāvīgi runā par mieru, tā melo, jo vienlaikus apšauda Ukrainu ar raķetēm, sacīja Zelenskis.

President #Zelenskyy told Sky News, he is "not interested" in meeting Vladimir Putin for peace talks, describing him as a "nobody" who lives in an "information bubble" and does not really know what's happening on the battlefield pic.twitter.com/PvsquCeDoJ

— NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2023