Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien pauda satraukumu par bijušā Gruzijas prezidenta Mihaila Saakašvili dzīvību, kurš izcieš cietumsodu savā dzimtajā valstī. Saakašvili, kurš ir ieguvis Ukrainas pilsonību, “tiek lēni nogalināts”, Zelenskis trešdienas vakarā apgalvoja tviterī.

“Pats fakts, ka mums vēl ir jācīnās pret šādu de facto publiskas nāvessoda izpildes mēģinājumu cilvēkam Eiropā šajā gadsimtā ir apkaunojums!” rakstīja Zelenskis, aicinot atbrīvot 55 gadus veco Saakašvili.

Saakašvili, kurš ieslodzījumā zaudējis lielu daļu svara, pirms tam piedalījās tiesas sēdē ar videokonferences starpniecību no slimnīcas. Zelenskis savā tvītā arī parādīja Saakašvili fotogrāfijas.

President Volodymyr Zelensky of Ukraine accused the Georgia government of trying to kill Mikheil Saakashvili, who was president of Georgia during Russia’s 2008 invasion of that country. Zelensky suggested Georgia was trying to curry favor with the Kremlin. https://t.co/AaYorwXYgC

Saakašvili apgalvo, ka ir ticis spīdzināts un saindēts, un ir lūdzis ārstēšanu. Gruzijas varas iestādes nav apstiprinājušas, ka šie apgalvojumi būtu patiesi vai ka viņa stāvoklis būtu dzīvību apdraudošs.

Saakašvili, runājot par karu Ukrainā, sacīja: “Es esmu absolūti pārliecināts par mūsu uzvaru. Bet, ja es nenodzīvošu līdz šai uzvarai, tad lai mana sirds tiek apbedīta Kijivā. Tā pieder Ukrainai.”

Saakašvili 2018.gadā Gruzijā aizmuguriski tika notiesāts apsūdzībās par amata pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, un viņam tika piespriests sešu gadu cietumsods. Saakašvili, kas ieguvis Ukrainas pilsonību, šīs apsūdzības noraidīja, tās dēvējot par politiski motivētām.

