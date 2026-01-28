“Zemākā cena ēdinātāja iepirkumos dominē pār, iespējams, bērnu veselību,” PVD ģenerāldirektors par pārkāpumiem bērnudārzos un skolās 0

Skolu un slimnīcu ēdināšanas iepirkumos dominē zemākās cenas princips. Vai šeit korelē sakarība, ka, jo lētāks iepirkums, jo vairāk pārkāpumus no šī ēdinātāja var sagaidīt? Kādēļ šādā sistēmā mēs uz spēles liekam savu bērnu veselību. TV24 komentāru sniedz Māris Balodis, Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors.

“Skolas, bērnudārzi un slimnīcas ir mūsu prioritāte. Tie ir augsta riska objekti.

Šādos objektos mēs veicam plānotas pārbaudes trīs reizes gadā. Nevienā citā uzņēmumu grupā tik bieži pārbaudes netiek veiktas,” viņš atbild.

Tiek pārbaudīta higiēna – gan telpu, gan personāla, gan produkti, gan iepirkumu komponents. “Mēs pārbaudām, kā tiek īstenots zaļais iepirkums. Ja pretendents ir apsolījis pašvaldībai, ka piegādās ābolus no Latvijas bioloģiskā lauksaimniecības uzņēmuma, tad mēs skatāmies, vai tiešām šādas piegādes ir notikušas.

Diemžēl, šī zemākās cenas prioritāte iepirkumos bieži vien rosina negodprātīgus uzņēmējus piedāvāt zemāko cenu, piedāvāt Latvijas ražotāju apliecinājumus par viņu atbilstību zaļajai karotītei bioloģiskai lauksaimniecībai, bet pēc tam piegādēs nonāk citu valstu produkti. Formāli iepirkuma principi ir ievēroti, bet realitāte ir cita!”

Balodis komentē.

Pērn vairākās ēdināšanas vietās atklāti nopietni pārkāpumi, par kuriem atbildīgs viens uzņēmums, tomēr tas turpina sniegt ēdināšanas pakalpojumus citās pašvaldībās un iestādēs. Kā iespējama šāda situācija? Vai PVD vajadzētu veidot melno sarakstu?

“Mums nav šāda publiska melnā saraksta, bet katrā ziņā par šādiem pārkāpumiem mēs informējam pašvaldību, kas ir līgumslēdzējs un pašvaldība var arī piemērot sankcijas. Mēs kā PVD šo līguma nosacījumu neizpildes gadījumā sankcijas nevaram piemērot. Mēs varam tikai informēt par pārkāpumiem, tad pašvaldībām ir iespēja līgumu lauzt. Aicinu pašvaldībām sekot līdzi līguma izpildei viņu pakļautībā esošajos bērnudārzos un skolās, jo tirgū nāk iekšā jauni ārzemju spēlētāji,

cena dominē pār kvalitāti un, iespējams, pār bērnu drošību! Skolu pārstāvjiem praktiski ikdienā būtu jāseko līdzi, ko viņu bērniem dod ēst,”

Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors aicina.

Viņš norāda, ka reaģē uz visām sūdzībām, pat, ja no vienas skolas sūdzējies ir, piemēram, tikai viens vecāks.

Jau ziņots, ka Baldonē vecāku neapmierinātība ir vērsta pret bērnu ēdinātāju SIA “CNC”, ar kuru Ķekavas novada dome noslēdza līgumu, ignorējot vecāku brīdinājumus un iebildumus. Paraksti pret ēdinātāja maiņu tika vākti gan pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, gan arī pēc tam, tomēr pašvaldība lēmumu nemainīja.

Jau mācību gada sākumā Baldones vidusskolā vecāki sāka vākt parakstus kolektīvam iesniegumam, prasot saglabāt līdzšinējo ēdinātāju un nepieļaut SIA “CNC” apstiprināšanu. Vecāki un izglītības iestādes pārstāvji norādīja, ka esošais pakalpojuma sniedzējs ilgstoši nodrošināja stabilu un kvalitatīvu ēdināšanu bez pamatotām sūdzībām. Objektīva iemesla maiņai nebija.

Neskatoties uz to, Ķekavas novada dome noslēdza līgumu ar SIA “CNC”, par lēmumu vecākiem paziņojot tikai pēc fakta. Vienlaikus pašvaldība solīja, ka ēdiena kvalitāte tikšot uzraudzīta un ka ēdinātājs atradīšoties “zem stingras lupas”.

Tieši šis solījums vecākos radīja vēl lielākas bažas. Kāpēc bērnu ēdināšana jāuztic uzņēmumam, par kura darbu jau iepriekš tiek solīta pastiprināta kontrole? Vecāku ieskatā tas pats par sevi liecina par uzticības trūkumu.

Bažas pastiprina arī noslēgtā līguma nosacījumi. Tajā paredzēts, ka pat gadījumā, ja tiek konstatēti trūkumi ēdināšanā, SIA “CNC” tiek dots viens mēnesis to novēršanai, pirms pašvaldībai ir tiesības lauzt līgumu. Tas nozīmē, ka pat būtisku problēmu gadījumā bērni vēl vairākas nedēļas var turpināt saņemt nekvalitatīvu ēdienu, kamēr “notiek izvērtēšana”.

Vecāku satraukumu pastiprina arī publiski pieejamā informācija par SIA “CNC” reputāciju, tostarp iepriekš konstatētie Pārtikas un veterinārā dienesta pārkāpumi, kā arī fakts, ka uzņēmums joprojām publiski meklē pavārus un virtuves darbiniekus.

Situāciju sarežģī arī tas, ka līdzšinējais ēdinātājs ir vērsies Augstākajā tiesā, un tiesvedība turpinās, kamēr bērnu ēdināšana jau ir nodota citam uzņēmumam.

Tēmas
