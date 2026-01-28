Kā pļauka Kamillas sejā! Keitas Midltones draugi pāršāvuši pār strīpu – spriedze jūtama pat ārpus karaļnama sienām 0
Pavisam nesen žurnāla rakstā uzmanība tika pievērsta Velsas princesei Keitai Midltonei un viņas nākotnes lomai kā karalienei, taču eksperti norāda, ka tas, iespējams, radījis zināmu sašutumu karaļnama iekšienē, īpaši runājot par karali Čārlzu un karalieni Kamillu.
Raksts par Velsas princesi tika publicēts žurnālā “The Times Magazine” gan drukātā formā, gan tiešsaistē. Drukātā izdevuma virsraksts bija “Celies, karaliene Keita: princeses draugi un pils darbinieki par to, kā viņa mainīs karaļnamu”, savukārt tiešsaistes virsraksts – “Keita būs karaliene, kas patiešām klausās – pils iekšējo cilvēku viedoklis”.
Lai gan Keita pati virsrakstus nekontrolē, komentētāji uzsver, ka šāds tonis varētu būt uztverts kā mājiens Kamillas virzienā – īpaši ņemot vērā, ka karalis Čārlzs vēl cīnās ar vēzi. Tas padara viņa valdīšanas ilgumu par īpaši jūtīgu tematu.
Medijs Newsweek.com norādīja, ka raksts varētu radīt iespaidu, ka Viljams un Keita pārāk cītīgi cenšas izcelt savas priekšrocības pār Čārlzu un Kamillu. “Nav izslēgts, ka šī publikācija karaļa un karalienes personālam likās kā svina balons jeb, vienkārši sakot, tā netika uztverta pozitīvi,” teikts rakstā.
Komentētāja Amandas Platelas ziņu portālam Daily Mail norādīja: “Vai šie ‘tuvie un ilgtermiņa draugi’ no Viljama un Keitas puses bija saņēmuši atļauju runāt? Vai varbūt tieši viņi paši apstiprināja šī raksta saturu? Mēs to, iespējams, nekad neuzzināsim – taču pat ja nē, draugu vēlme publiski runāt par Keitas nākotnes nodomiem ir, maigi sakot, neveiksmīga.”
Šī diskusija izskan pēc jaunas sabiedriskās aptaujas, kurā tika noskaidrots, ka Viljams un Keita šobrīd ir populārākie karaļnama locekļi. 77% britu pozitīvi vērtē princi Viljamu, bet 74% – Keitu. Trešajā vietā ierindojas princese Anna (70%), bet karalis Čārlzs – ceturtajā.
Savukārt karaliene Kamilla ieņem tikai septīto vietu. Zemāk vēl atrodas princis Harijs un Megana – tikai 31% britu pozitīvi raugās uz Hariju, bet vien 19% – uz Meganu. Tas ir zemākais Meganas vērtējums, kāds jebkad reģistrēts. Turklāt 66% aptaujāto norādīja, ka viņiem ir negatīvs viedoklis par Saseksas hercogieni.
Vienīgais karaļnama loceklis, kura vērtējums ir vēl sliktāks par Meganas, ir princeses Beatrises tēvs – princis Endrjū, kuram karalis Čārlzs pagājušajā gadā atņēma atlikušos titulus saistībā ar Epšteina skandālu.