TESTS. Pārbaudi, cik daudzas no šīm lietām tev ir svešas, un mēs uzminēsim, cik tev ir gadu 0
No videokasetēm līdz “TikTok”, no telefona būdiņām līdz viedpulksteņiem – pasaule mainās zibenīgā ātrumā. Daži šīs lietas, par kurām būs jautājumi testā, redzējuši savā bērnībā, citi – tikai filmās.
Apskati attēlus, atbildi godīgi un pārliecinies, vai spēsim uzminēt tavu aptuveno vecumu!
Vai ar šo ierīci var atdalīt krējumu no pilnpiena?
1 no 11