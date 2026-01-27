Foto. pexels-cottonbro

20:48, 27. janvāris 2026
Astroloģijā un ezotērikā bieži runā par “vecām dvēselēm” – cilvēkiem, kuru gars ir piedzīvojis vairākas dzīves, nesot līdzi gudrību, intuīciju un dziļu saikni ar pagātni. Viņi bieži jūtas nedaudz ārpus laika plūsmas, it kā piederētu citai ērai.

Balstoties uz ekspertu viedokļiem, četri mēneši īpaši izceļas ar šādām īpašībām: februāris, maijs, septembris un decembris.

Šie cilvēki nes līdzi atmiņas no iepriekšējām inkarnācijām, kas izpaužas kā neparasta empātija, radošums un vēlme pēc dziļākas jēgas. Bet kāpēc tieši šie mēneši? Un kā tas izpaužas dzīvē?

Apskatīsim katru sīkāk – kāpēc viņi tiek uzskatīti par vecām dvēselēm, kas par to liecina, kur dzīvē to var izjust un kādas sajūtas to pavada.

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

