Baltajā namā parādījies iepriekš neredzēts foto: žurnāliste tajā pamana satraucošu detaļu
Vestibilā, kas savieno Baltā nama rietumu spārnu ar prezidenta rezidenci, uz sienas izkārts ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina kopīgais foto, savā sociālo tīklu platformas “X” profilā paziņojusi žurnāliste Elizabete Lendersa.
Viņa norādīja, ka abu valstu līderu kopīgais foto, visticamāk, uzņemts pagājušā gada vasarā Aļaskā notikušā samita laikā.
“Vestibilā, kas savieno rietumu spārnu ar rezidenci, es pamanīju kaut ko tādu, ko iepriekš tur neesmu redzējusi: ierāmētu fotogrāfiju, kurā redzams prezidents Tramps un Putins vasaras samitā Aļaskā,” rakstīja Lendersa.
Zem šī attēla atrodas vēl viena fotogrāfija, kurā prezidents Donalds Tramps pozē kopā ar vienu no saviem mazbērniem, piebilda žurnāliste.
Lendersa publicēja arī attiecīgo Trampa un Putina foto, apstiprinot tā esamību.