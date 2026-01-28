Mūsdienās, kad katram kabatā kamera, skolēnu mājasdarbus pilda ne tikai bērni un viņu vecāki, bet viss internets. Kāda mamma publicējusi bērnam mājasdarbu, kura pareizās atbildes meklēšana ievilinājusi diskusijā vairāk nekā 100 cilvēkus.
Šis mājasdarbs licis daudziem pasmieties, tomēr ne mazums vecāku soctīklos pievērš uzmanību arī nopietnām problēmām mūsu izglītības sistēmā. Lai gan daudz lietu regulē skolas iekšējie kārtības noteikumi, piemēram, līdz cikiem drīkst uzdot mājasdarbus, vecāku pieredze rāda, ka tas ne vienmēr tiek ievērots.
Sociālo mediju platformā “Threads” kārtējo reizi uzvirmo diskusija par izglītību. Daudzi vecāki norāda uz sistēmas trūkumiem un atklāj, cik patiesībā grūti ir saprast, kas notiek skolā.
Ģirts, norūpējies par to, kas notiek skolās, viņš raksta: “Mūsdienu pieeja izglītībai ir pilnīga miskaste. It kā vairāk mācīs kompetencēm, bet sportā, vizuālajā mākslā, mūzikā u.t.t. skolotāja garastāvokļa priekšmetos aizvien liek atzīmes.
Dienasgrāmatu nav, līdz ar to plkst. 19.00 pēkšņi e-klasē vēl var uzpeldēt uzdevums par dzejoļa mācīšanos uz rītdienu. Telefoni tiek aizliegti, tai pašā laikā stundās tie pēkšņi ir nepieciešami piekļuvei tēzauram. Stučīšanas kultūra ar piezīmēm par absolūti katru nieku. Kā man tas viss ir noriebies… Un ir tikai 4. klase.”
Ieva komentāru sadaļā norāda, ka tik vēlu mājas darbi nedrīkst tikt uzdoti: “Plkst. 19.00 e-klasē jauni mājas darbi uz nākamo dienu nevajadzētu būt. Ieskatieties skolas iekšējos noteikumos, līdz cikiem jābūt norādītiem mājasdarbiem. Ja tas notiek pēc noteiktā laika un regulāri – runājiet ar skolotāju, direktoru.”
Arī Toma bērns iet ceturtajā klasē, un viņš piekrīt, ka nav viegli: “Jā, mums arī 4. klase. Viss līdz riebumam. Un jā, aknās sēž tās daudzās un dažādās informācijas formas, nogurums no tā visa. Atzīšos, ka nesaprotu tās kompetences, totāls sviests un pilnīgs haoss it visā.
Nevaru palīdzēt bērnam apgūt to, ko murgo tagad jaunajā sistēmā, nekad nav pārliecības, vai izdarīts ir pareizi. Pārsvarā nav, un tad gribas atmest visam ar roku. Tā nevajadzētu būt.”
Lietotāja ar segvārdu @anykrei uzsver tālmācības priekšrocības: “Mums Tālmācības skolā ideāli. Plāns bērnam redzams uz priekšu. Mēnesī visu pilda patstāvīgi vai ar palīdzību. Iet tiešsaistē stundās kā parastā skolā, un mācās kopā ar klasesbiedriem online.
Pārbaudes darbi jāiesniedz termiņos. Var tos veikt bez stresa. Nevienam nav vajadzīgs tas vecais murgs. Sen jau 5 gadus bērni Tālmācībā. Lielie studē jau augstskolās, mazais vēl sākumskolā cītīgi mācās. Izdarām izvēles un dzīvojam kā labāk.”
Savukārt @anheladol izsakās pavisam skarbi: “Man riebjas kaudzēm mājasdarbi, kurus gandrīz kā neiespējami izpildīt, ja tikai nemācīties līdz naktīm nepaēdot. Izglītības sistēma drausmīgā stāvoklī – skolotāju nav, tie, kas ir, sen jau izdeguši – nervozi un kliedzoši.
