NATO ģenerālsekretārs ar skaļu brīdinājumu sagrauj ilūzijas: “Ja kāds domā, ka Eiropa var sevi aizstāvēt bez ASV…” 0
ES vajadzētu pārtraukt sapņot par Eiropas “pīlāru” NATO ietvaros un turpināt ciešas attiecības ar ASV, neskatoties uz ASV Donaldu Trampu, pirmdien paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Rite, jo Eiropa, pēc viņa teiktā, nespēj sevi aizsargāt bez Amerikas.
“Ja kāds domā, ka Eiropas Savienība vai Eiropa kopumā var sevi aizstāvēt bez ASV… turpiniet sapņot,” Rite sacīja Eiropas Parlamenta Aizsardzības un ārlietu komitejās un piebilda, “jūs nevarat.”
Kā ziņo Politico, viņš ideju par Eiropas “pīlāru” NATO nosauca par tukšiem vārdiem, piebilstot, ka šāda veida Eiropas armija radītu tikai lieku dublēšanos. Turklāt šāds solis, pēc viņa vārdiem, tikai iepriecinātu Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Tāpat viņš uzstāja, ka ES jāļauj Ukrainai izlietot daļu no topošā 90 miljardu eiro aizdevuma ieroču iegādei no ASV, neskatoties uz to, ka tādas valstis kā Francija vēlas, lai līdzekļi tiktu tērēti tikai ES ražotājiem.
Šie komentāri ir daļa no plašākas nostājas, kurā Rite atkārtoti uzsver: Eiropai ir jāsaglabā ciešas attiecības ar ASV, un prezidents Tramps, pēc viņa teiktā, joprojām ir lojāls aliansei.
Viņš arī atzina Trampa nopelnu tajā, ka visas NATO dalībvalstis līdz pērn palielināja aizsardzības izdevumus līdz vismaz 2% no IKP. “Vai tiešām jūs domājat, ka Spānija, Itālija, Beļģija un Kanāda paaugstinātu IKP no 1,5% uz 2% bez Trampa? Nekādā gadījumā,” viņš piebilda.
Rite brīdināja, ka mēģinājums izveidot neatkarīgus Eiropas aizsardzības spēkus bez ASV līdzdalības būtu ne tikai nereāls, bet arī finansiāli graujošs. “Ja Eiropa patiešām grib rīkoties viena… aizmirstiet 5% mērķi. Vajadzēs 10% no IKP,” viņš uzsvēra.