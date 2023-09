Ziemasteres jeb miķelīši

Ziemasteres jeb tautā sauktas par miķelītēm – kas jāzina, lai tās ziedētu koši un ilgi?







Rudenī ziedošās ziemasteres jeb miķelītes ir pēdējā mūsu puķu dobju ziedošā rota sezonā. Aster L. (Asteraceae) ģintī vairāk nekā 600 sugu. Savvaļā aug Eiropā, Āzijā, Dienvidāfrikā un Amerikā. Zied no jūlija beigām līdz oktobrim. Latvisko nosaukumu puķes visdrīzāk ieguvusās tāpēc, ka izplatītākās šķirnes uzzied septembra beigās ap Miķeļdienu (29. septembrī).

Stāda saulainā vietā, dažas labi jūtas arī vieglā noēnojumā. Vēlama trūdvielām bagāta, irdena, caurlaidīga, neitrāla vai viegli sārmaina augsne.

Jāņem vērā – ja augi būs sastādīti pārāk cieši, tie veidos krāsu laukumus, bet iestādīts katrs atsevišķi – radīs krāšņu akcentu.

Rudens ziemasteres iztur pat -8 grādu salu. Siltos rudeņos tās ir skaistas līdz pat decembrim, kad citas rudens puķes sen jau noziedējušas.

Izplestā ziemastere ‘A. divaricatus’ savvaļā aug Ziemeļamerikā atklātos sausos mežos un pakrūmēs. Latvijas dārzos sastopama vēl samērā reti. Augstums 30–50 cm. Tumši zaļas mazas sirdsveida, rupji zobotas, sēdošas formas lapas veido aptuveni 30 cm augstus blīvus, kuplus cerus.

Stublāji stāvi, ļoti sazaroti, tumši sarkanbrūni. Ziedkāti aptuveni 60 cm augsti, to galos veidojas sīku baltu ziediņu puduri. Ziedi balti, staraini, stobrziedi dzelteni. Zied bagātīgi no septembra līdz oktobrim. Patīk saule, labi pacieš sausumu. Pievilina tauriņus un citus kukaiņus. Izturīga pret miltrasu. Aug saulē un pusēnā, veido sakņu atvases, tādēļ var izmantot kā augsnes sedzējaugu.

Labi pacieš sakņu konkurenci. Šī ir viena no puķēm, kuru var mēģināt audzēt pat bērzu tuvumā.

Sānziedu ziemastere A. lateriflorus var. horizontalis savvaļā aug Ziemeļamerikā. Augstums 30–50 cm. Ļoti sazarots lakstaugs, stublājs klājenisks. Lapas mazas, šauras, rudenī kļūst brūni sarkanas. Ziedi nelieli, mēlziedi balti, zieda centrā esošie stobrziedi sarkanīgi. Zied septembra beigās, oktobrī ar sīkiem lillā krāsas ziediņiem ar rozā vidiņu. Dekoratīva arī sava mainīgā lapojuma dēļ. Rudenī lapas krāsojas vara nokrāsas violetas.

Vairogveida ziemastere A. umbellatus savvaļā aug Ziemeļamerikas mežos un dumbrājos, saulē vai nelielā ēnā. Augstums 100–200 cm. Stublāji noturīgi, sarkanbrūni. Lapas lancetiskas ar izteiktām dzīslām. Ziedkopā ziedi netīri balti, parasti vienā līmenī, atgādina saulessargu un ir raksturīga šīs sugas pazīme. Zied no augusta līdz oktobrim.

Garenlapu ziemastere A. oblongifolius savvaļā aug Ziemeļamerikā sausās un saulainās vietās nabadzīgā augsnē. Augstums 30–60 cm. Stublāji ļoti zarojas, veido kuplu, biezu, diezgan kokainu ceru. Lapas sīkas, aromātiskas, to ir ļoti daudz. Ziedi violeti ar spilgti dzelteniem stobrziediem, kas pārziedot kļūst sarkanīgi. Zied no septembra līdz oktobra beigām. Pateicīgs sedzējaugs.

Astveidlapu ziemastere A. urophyllus savvaļā aug Ziemeļamerikā kalnu savannās, prērijās, mežmalās, pamestos laukos. Augstums 150 cm. Stublāji stāvi, noturīgi. Sīkie, baltie ziediņi garās gaisīgās skarās. Zied septembrī, oktobrī. Ļoti dekoratīva suga!

Spilvenveida ziemastere A. dumosus savvaļā aug ASV austrumdaļā sausās, gaišās, saulainās vietās, smilšainā augsnē. Veido spilvenveida cerus 30 līdz 100 cm augstus. Sakneņi ložņājoši. Stublāji stāvi. Pamatnes lapas lāpstveida, stublāju lapas šaurākas, sēdošas. Ziedu kurvīšiem mēlziedi violeti, sārti vai balti, stobrziedi brūngandzelteni. Zied bagātīgi, viss cers klāts ziediem. Ziedu bagātība veido ziedošas kupenas iespaidu. Visas šķirnes sāk ziedēt septembrī un turpina oktobrī. Diemžēl labvēlīgos apstākļos mēdz slimot ar miltrasu.

‘Herbstgruss von Bresserhof’, augstums 35–45 cm. Ziedi gaiši sārti. Zied septembra otrajā pusē, oktobrī. Mēdz slimot ar miltrasu.

Jaunanglijas ziemastere A. novae-angliae savvaļā aug Kanādā un ASV klajās, samērā mitrās vietās. Augstums 140–180 cm. Stublāji un lapas klāti ar matiņiem. Lapas iegareni lancetiskas, sēdošas. Zied vēlu – septembra beigās, oktobrī tumši violetiem, sarkaniem, aveņkrāsas ziediem ar dzeltenu vidiņu: ziedu kurvīšiem mēlziedi tumši violetzili, tumši sarkani vai aveņsārti, stobrziedi dzelteni. Kompaktas. Šī suga parasti neslimo ar miltrasu, bet to apakšējās lapas sausuma dēļ var nomelnēt un sakalst, tāpēc vieglākās augsnēs ieteicams ziemasterēm priekšplānā piesegšanai un dekorativitātei iestādīt zemākus augus. Parasti Jaunanglijas ziemasteres ir ražena auguma. Pildītajām šķirnēm, iespējams, vajadzēs balstu. Noturīga pret miltrasu.

Neparastās aveņu krāsas dēļ dārzā pamanāma ir šķirne ‘Alma Poetschke’. Izteikti zemāka – tikai ap 40–50 cm – ir bagātīgi purpursarkaniem ziediem ziedošā ‘Purple Dome’.

‘Barr’s Pink’, augstums 150–180 cm. Ziedi karmīnsarkani. Zied septembra beigās, oktobrī.

Jaunbeļģijas ziemastere A. novibelgii savvaļā aug Ziemeļamerikā, šaurā piekrastes joslā. Augstums 150 cm ar stāviem, stipri zarotiem stublājiem. Sakneņi gari, ložņājoši, izplešanās intensitāte augsta. Stublāji stāvi, sazaroti. Lapas zaļas, gludas. Ziedu kurvīšiem mēlziedi dažādās krāsās no baltas līdz purpurvioletai. Zied septembrī un oktobrī. Šīs grupas šķirnes slimo ar miltrasu. Lapas gludas, bez matiņiem.

Sirdslapu ziemastere Aster cardifolius savvaļā aug Ziemeļamerikā. Aug 100 līdz 150 cm augstos ceros. Lapas nav lancetiskas, bet ovālas ar sirdsveida pamatni un zāģzobainu apmalīti. Ziedu krāsa – gaiši violeta. Zied augustā un septembrī. Šī ziemastere neslimo ar miltrasu!

Ērikveida ziemastere Aster ericoides ir zema – līdz 20 cm, ar klājenisku augumu. Zied maziem, smalkiem baltiem ziediņiem. Sāk ziedēt septembrī. Patīk saulainas, siltas vietas. Var stādīt dobēs kā apmaļu augu un/vai akmeņdārzos.

Frikarta ziemastere Aster x frikartii ir viena no krāšņākajām rudens pusē ziedošajām. Tā veido stabilus, blīvus, līdz 80 cm augstus cerus. Zied violetiem ziediem. Sāk ziedēt jau augustā. Neslimo ar miltrasu!

Garenlapu ziemasteres Aster oblonfifolius veido stabilus 60 līdz 70 cm augstus smalki zarotus cerus ar daudzām lapiņām. Zied violetziliem ziediņiem no augusta līdz oktobrim.

Šķavveida ziemasteres Aster ptarmicoides zied smalkiem baltiem ziediņiem. Sāk ziedēt jau jūlijā un zied līdz oktobrim. Veido noturīgus ap 40 cm augstus cerus.

Miķelītēm ir jaunas šķirnes; pēdējie rudens sveicieni kļuvuši izturīgāki pret slimībām, stabilāk ziedoši, ar daudzveidīgākām augšanas formām.

Vispopulārākajām – Jaunbeļģijas ziemasterēm (Aster novi-belgii – izveidotas jaunas šķirnes, kas neslimo ar miltrasu, ziedi lielāki, bagātīgāki, ir arī pildīti: tikai 30 cm augstas ir pildītās ‘Almira Double Blue’ un ‘Almira Double Pink’ un puspildītā ‘Wood’s Purple’. Ap 40 cm augstu bagātīgi zied ‘Magic Blue’ un ‘Magic White’. Šīs ziemasteres veido nelielas audzes.

Zini!

Latvijas stādaudzētavās var atrast arī vēl citas mazāk pazīstamas ziemasteres, piemēram, Pireneju ziemasteri (Aster pyrenaeus), krāšņo ziemasteri (Aster spectabilis) un citas.

Skaistas šķirnes

‘Kassel’ ar lieliem, košiem, aveņsārtiem ziediem.

Sānziedu ziemasteres šķirne ‘Lady in Black’, pavasarī lapas sarkanbrūnas, vēlāk kļūst zaļas uz sarkanbrūniem stublājiem, zied baltiem ziediņiem ar rozā vidiņu.

Jaunbeļģijas ziemastere ‘Plenty’ – augstums līdz 120 cm, ļoti skaista, sāk ziedēt augusta vidū, zied bagātīgi ar gaiši ziliem ziediem.

Jaunbeļģijas ziemastere ‘Erfurt Blüht’ – augstums 90–120 cm, ziedi zili violeti, zied no augusta beigām līdz oktobrim.

Jaunbeļģijas ziemastere ‘Fuldatal’ – 90–100 cm augsta, tumši violetie ziedi ir koši no septembra beigām līdz novembrim.

‘Gayborder Supreme’ – 120 cm augsta, sārti krāšņi ziedi priecē no septembra beigām līdz novembrim.

Jaunanglijas ziemastere ‘Barr’s Pink’ – 180 cm augsta, zied no septembra vidus līdz novembrim sārti violetiem ziediem un dzeltenu viduci.