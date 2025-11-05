Kremlī aug panika: augsta līmeņa amatpersona atzīst, ka valsts ir tuvu pilsoņu karam 0
Pirmo reizi Kremlis atklāti atzinis, ka Krievija atrodas uz iekšēja sabrukuma robežas un valsts ir tuvu pilsoņu karam. Pat pašā Kremļa iekšienē sāk augt izpratne, ka Krievija “plīst pa vīlēm”.
Augsta līmeņa ierēdņi, kas ilgstoši klusējuši, nu sāk runāt, raksta Dialog.ua. Krievijas prezidenta administrācijas amatpersona Aleksandrs Haričevs, kurš vada sabiedrisko procesu monitoringa un analīzes nodaļu, norādījis, ka valsts ir pakļauta nopietniem iekšējiem draudiem.
Viņš šo atziņu paudis publikācijā “Kas mēs esam?”, kas publicēta žurnālā “Государство”. Pēc viņa teiktā, Krievija šobrīd saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp pilsoņu kara draudiem, suverenitātes zaudēšanu, depopulāciju un politiskās sistēmas sabrukumu. Šie draudi kopumā veido sprādzienbīstamu situāciju valstī.
Komentētāji norāda – raksta būtiskākā daļa nav tradicionālā runa par patriotismu, bet gan atklāts atzinums, ka Kremļa bailes no tautas dusmām kļuvušas reālas. Krievija šobrīd dzīvo uz pulvera mucas, un sociālā nevienlīdzība, nabadzība, korupcija un karš var novest pie iekšējas eksplozijas.
Kremļa retorikā tas redzams arvien biežāk – valsts vairs nav stabila, un augošās iekšējās pretrunas var pāraugt haosā.
Runājot par demogrāfijas krīzi, viņš par galveno vainīgo nosaucis Rietumus un LGBT propagand”, raksturojot to kā “vīrusu, kas inficē domāšanu”.
Īpašu rezonansi izraisījis Hāričeva izteikums par karu Ukrainā. Viņš apgalvo, ka šī karadarbība palīdzējusi Krievijai saglabāt suverenitāti. Pirms iebrukuma, viņaprāt, Krievijas elite esot dzīvojusi starp Azūro krastu un Melnkalni un zaudējusi saikni ar valsti.
Viņš raksta, ka “īpašā militārā operācija” Krievijai kļuva par sava veida attīrīšanos. Šāda retorika tiek uzskatīta par mēģinājumu attaisnot katastrofālu karu, kas jau prasījis simtiem tūkstošu dzīvību, paralizējis ekonomiku un pilnībā izolējis valsti starptautiski.
Lai saglabātu kontroli un novērstu sabrukumu, viņš rosina sabiedrību savējos nepamest. Viņaprāt, šai frāzei jākļūst par valsts pamatu un garīgo balstu, lai cīnītos ar iekšējiem konfliktiem. Viņš arī paziņoja par jauna likuma izstrādi par patriotisko audzināšanu, kas liktu visām valsts iestādēm ieviest Kremlim vēlamās ideoloģiskās nostādnes.