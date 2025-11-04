Foto. Scanpix/AFP/REUTERS/LETA

FOTO. Pat Klūnijs un Pits viņa priekšā nobāl! Noskaidrots šī gada seksīgākais vīrietis 0

kokteilis.lv
16:06, 4. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Aizveriet acis un iedomājieties, kā varētu izskatīties seksīgākais vīrietis pasaulē. Harismātisks, talantīgs, ar sirsnīgu smaidu un skatienu, kas var izkausēt jebkuru sirdi, vai ne? Šogad žurnāls “People” titulu “Seksīgākais vīrietis” piešķīris kādam aktierim. Nē, tas nav Klūnijs. Un Breds Pits arī nē. Titulu ieguvis 37 gadus vecais britu aktieris Džonatans Beilijs.

Reklāma
Reklāma
“Pat bandītiem ir savs goda kodekss…” Apsūdzētais Citskovskis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Kariņu 1
FOTO. “Sēnīte” pamazām atgūst savu spozmi – noņemta gadiem krātā sūnu kārta 22
VIDEO. “Pirmo reizi kaut ko tādu redzu, vai tiešām visi sāk jukt prātā?” Cilvēki neizpratnē par rituālu ar beigtu dzīvnieku Skaistkalnes baznīcā 6
Lasīt citas ziņas

Viņš pazīstams ar lomām tādos seriālos kā “Bridžertoni” un “Fellow Travelers”, kā arī lomu filmā “Ļaunā” (“Wicked”).

Foto: Scanpix/AFP/LETA
CITI ŠOBRĪD LASA
Kaislības ap Stambulas konvenciju nerimstas – skolas anketa ar nebināro dzimumu sadusmo deputāti Liepiņu
Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
“Štrunts, ka pašam nav ko ēst.” Mājdzīvnieku saimnieki atklāj, cik sāpīgi sit pa maku vizītes pie vetārstiem
“Tas ir liels gods. Esmu neticami pagodināts. Un tajā pašā laikā – tas ir pilnīgi absurdi,” atzīst aktieris, kurš vēl aizvien nav pieradis pie pasaules uzmanības.

Neskatoties uz savu jauno statusu, Beilijs joprojām ir ironijas pilns. Viņš joko, ka pirmais, kam viņš pastāstīja par jauno titulu, bija viņa suns, bet draugiem gan neko neteica. Aktieris arī atzinās, ka sapņo kādu dienu kļūt par tēvu.

Beilijs, kurš atklāti paziņojis, ka ir homoseksuāls, pieminēja arī savu labdarības iniciatīvu “The Shameless Fund”, kas atbalsta LGBTQ+ organizācijas.

Atgādinām, ka par 2024. gada seksīgāko vīrieti žurnāls “People” atzina amerikāņu aktieri Džonu Krasinski.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Slavenas sievietes izveidojušas īpašu Latvijas iekārojamāko vīriešu topu
Kokteilis
Sešas latviešu slavenību šķiršanās, kas šokēja 2024. gadā
Kokteilis
FOTO. 10 visu laiku seksīgāko vīriešu tops – tajā iekļuvis arī visiem labi zināms latviešu dziedātājs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.