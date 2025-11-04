FOTO. Pat Klūnijs un Pits viņa priekšā nobāl! Noskaidrots šī gada seksīgākais vīrietis 0
Aizveriet acis un iedomājieties, kā varētu izskatīties seksīgākais vīrietis pasaulē. Harismātisks, talantīgs, ar sirsnīgu smaidu un skatienu, kas var izkausēt jebkuru sirdi, vai ne? Šogad žurnāls “People” titulu “Seksīgākais vīrietis” piešķīris kādam aktierim. Nē, tas nav Klūnijs. Un Breds Pits arī nē. Titulu ieguvis 37 gadus vecais britu aktieris Džonatans Beilijs.
Viņš pazīstams ar lomām tādos seriālos kā “Bridžertoni” un “Fellow Travelers”, kā arī lomu filmā “Ļaunā” (“Wicked”).
Neskatoties uz savu jauno statusu, Beilijs joprojām ir ironijas pilns. Viņš joko, ka pirmais, kam viņš pastāstīja par jauno titulu, bija viņa suns, bet draugiem gan neko neteica. Aktieris arī atzinās, ka sapņo kādu dienu kļūt par tēvu.
Beilijs, kurš atklāti paziņojis, ka ir homoseksuāls, pieminēja arī savu labdarības iniciatīvu “The Shameless Fund”, kas atbalsta LGBTQ+ organizācijas.
Atgādinām, ka par 2024. gada seksīgāko vīrieti žurnāls “People” atzina amerikāņu aktieri Džonu Krasinski.