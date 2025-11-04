LA.lv kolāža

FOTO. VIDEO. Klintsonu pāris saņem dažādus īpatnējus un šmucīgus "sūtījumus" no līdzcilvēkiem

LA.LV
12:52, 4. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

“Un tagad par to, kas tad ir kaku stāsti! Ļaudis jautā, nolēmām sniegt publisku skaidrojumu. Īsumā – kaku stāsti ir sūdīgi stāsti, kas cirkulē ap mazmājiņu (vai krūmiem). Bet ne visos kaku stāstos ir sūdi,” tā savā kontā par šo “Kaku stāstu” kustību skaidro grāmatas viens no autoriem Ansis Klintsons.

Pāris jau agrāk aicināja mest kaunu pie malas un dalīties ar saviem brīnišķīgajiem kaku stāstiem, sūtot tos uz uz [email protected], “jo pēc tam tie tiks salikti visi vienā sūdīgā grāmatā!”

Lai gan grāmata jau ir iznākusi, pāris joprojām saņem “sūdīgus” stāstus no cilvēkiem.

Viņš smejas, ka “tie ir tematiski notikumi, atgadījumi no savas (vai kāda drauga) dzīves. Reizēm tie ir tikai pārpratumi – smieklīgi, apkaunojoši, pamācoši, izklaidējoši. Ne vienmēr stāsts nonāk līdz kakām. Bet bieži nonāk gan. Un mēs zinām, ka jums ir tādi stāsti, jo daudzus mēs esam jau dzirdējuši. Jau senie latvieši kakām piedēvēja simbolisku nozīmi, saistot tās ar veiksmi un naudu!”

Pievienotajā video varat noskatīties un izbaudīt dažus no šiem kaku stāstiem no to pirmavotiem, piemēram, par to, vai sievietes kakā un pirž.

TV personība Ansis Klintsons

