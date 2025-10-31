FOTO. “Es saprastu bērnudārzā klaunādes taisa…” Valsts policija Halovīnos pajoko, taču ne visiem tas šķiet pieņemami 2
Sociālo mediju platformā “Facebook” Valsts policija publicējusi bildes Halovīna noskaņās. Daļa sabiedrības šo ideju vērtē kā radošu un satriecošu, bet citi to kritizē un pat nosoda.
Publicētajos attēlos redzami policisti, kuri pārtapuši par spokiem, un viņu tēlus papildina saulesbrilles.
Ingars norāda, ka situācija šķiet absurda. Viņš salīdzina ar bērnudārzu, kur klaunādes tiek taisītas, lai izklaidētu bērnus, bet šoreiz policija piedalās līdzīgā “cirka izrādē”. Kamēr pa pagastiem notiek nopietnas darbības – suņu medības un pulšu operatoru atbrīvošana no būriem – Valsts policija nodarbojas ar izklaidi. Ingars piebilst, ka aizies pēc popkorna un cer, ka rīt varēs redzēt vēl ko interesantāku.
Aiga norāda, ka neatkarīgi no tā, vai policisti ir tērpos vai nē, Halovīnos vai citos laikos, Valsts policija viņai vienmēr šķiet ietekmīga un nedaudz biedējoša. Viņa smejas, ka pat mazs satraukums, ieraugot dienesta auto, liek justies tā, it kā nejauši varētu pārkāpt kādu likumu.
Komentāru sadaļā cilvēki dalās savos viedokļos, atzīmējot, ka situācija ir jautra, un uzdod asprātīgus jautājumus. Piemēram, daži jokojot jautā, vai, ieraugot policiju šādā tērpā, apturēšana būtu attaisnojams iemesls mukt prom no ekipāžas, jo tiktu pamatīgi nobiedēti.