Princis Viljams piedzīvojis smagu zaudējumu – traģiski mūžībā devies tuvs cilvēks 0

20:23, 4. novembris 2025
Ārvalstu mediji ziņo, ka princis Viljams šobrīd pārdzīvo sāpīgu zaudējumu — negadījumā gājis bojā viņa universitātes draugs Bens Dankans. Viņam bija 45 gadi.

Kā ziņo laikraksts “The Sun”, viņš nokrita no Londonas viesnīcas jumta, kas ir aptuveni 30 metrus augsts. Policija paziņoja, ka Dankans nokrita no viesnīcas “Trafalgar St. James” jumta bāra, kas atrodas septītajā stāvā.

Vīrietis diemžēl nokrita, un, neskatoties uz Londonas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta centieniem viņu glābt, notikuma vietā tika konstatēta viņa nāve.

Dankans bija prinča Viljama draugs un bija pazīstams arī kā populāru realitātes šovu dalībnieks.

Viņš mācījās kopā ar Viljamu un viņa sievu Keitu Midltoni, kad viņi sāka satikties, un tiek uzskatīts, ka Bens ir bijis viens no karaliskā pāra tuvākajiem draugiem.

Princis Viljams viesojas Igaunijā
