Kad tas beigsies? Modra Konovalova nošauto suņu lieta tiek mētāta no iestādes uz iestādi 0
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) administratīvā pārkāpuma materiālus saistībā ar klaiņojošajiem un vēlāk nošautajiem suņiem Bauskas novada Brunavas pagastā nodevis atpakaļ Bauskas novada pašvaldības policijai, aģentūru LETA informēja dienestā.
PVD informēja, ka materiāli par suņu klaiņošanu ir nodoti atpakaļ pašvaldības policijai, jo tai ir nepieciešamā kompetence materiālu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.
Savukārt PVD ir pieņēmis izskatīšanai administratīvā pārkāpuma procesa materiālus par stirnas sakošanu.
PVD skaidroja, ka lietā par stirnas sakošanu tiks veiktas procesuālās darbības, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Lietas izskatīšana varētu aizņemt vairākus mēnešus, jo pašreiz lietā esošo materiālu esot maz.
Jau ziņots, ka Bauskas novada pašvaldības policija administratīvā pārkāpuma procesa materiālus saistībā ar notikumiem 10. oktobrī nosūtīja PVD situācijas izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. Pašvaldība iepriekš ziņoja, ka pārkāpumu procesi sākti par suņu klaiņošanu un stirnas nonāvēšanu.
Pašvaldībā atgādināja, ka saskaņā ar “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumiem” dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt dzīvnieka uzraudzību un kontroli, kad tas atrodas ārpus īpašnieka teritorijas. Tāpat dzīvnieku ārpus īpašnieka teritorijas drīkst vest tikai persona, kas spēj to savaldīt un nodrošināt, ka dzīvnieks netraucē un neapdraud citus cilvēkus vai dzīvniekus.
Savukārt par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem un par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja rezultātā nodarīts kaitējums citam dzīvniekam vai cilvēkam, atbildība paredzēta Dzīvnieku aizsardzības likumā.
Administratīvā procesa virzība ir atkarīga no pārkāpuma rakstura, norādīja pašvaldībā. Ja kaitējums nodarīts dzīvniekam, procesu var veikt arī Valsts policija (VP), bet lietu izskata PVD, tāpēc visi materiāli arī nodoti dienestam.
Savukārt VP, kas par suņu nošaušanu sākusi kriminālprocesu, aģentūrai LETA norādīja, ka līdz izmeklēšanas beigām komentāri par lietu netiks sniegti.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā tika sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Sākumā uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis tika atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Vēlāk, ņemot vērā pārbaudes starpziņojumu, Gaili atlaida.
Tāpat pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par citu notikuma vietā bijušo darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.