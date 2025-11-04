VIDEO. “Netīrās dejas” nobāl! Agris un Singita Daņiļeviči ļaujas kaislīgiem deju soļiem 0
11. novembrī “Xiaomi” arēnā skatītājus gaida dejas piedzīvojums – “Indulis un Ārija – DZIRNĀM 40”. To veido režisors Intars Rešetins-Pētersons, komponists Valters Pūce un Agra Daņiļeviča, Dzirnu pedagogu un vecāko grupu dejotāju kopdarbs orģinālhoreogrāfijās. To izdejos visu paaudžu esošie un bijušie Dzirnieši, kopā ar saviem vecākiem un deju draugiem. Īsu brīdi pirms gaidāmā notikuma sociālajos tīklos publicēts brīnišķīgs video, kurā kopā ar saviem dejotājiem redzami dejojam arī Agris un Singita Daņiļeviči.
Par gaidāmo notikumu savās emocijās dalās horeogrāfs Agris Daņiļevičs: “1. septembrī Dzirnām palika 40 gadi, un zvaigznes sastājās tā, ka Intars vēlējās uz “Dzirnām” uzlikt Induli un Āriju. Mana sākotnējā ideja nobruka, un tad sapratu – jāļaujas, jāizdara kaut kas pilnīgi jauns. Nekādu citātu no bijušā, taču no sava rokraksta prom gan neiešu.
Šī ir mana otrā reize ar Raini. Zinu – viņš vairāk uzdod jautājumus nekā sniedz atbildes. Arī šī izrāde būs par jautājumiem, bez moralizēšanas. Rainis vienmēr prot ievest strupceļā, lai cilvēki sāk vairāk domāt un just. Arī savos 160 gados joprojām ir aktuāls, pat soli priekšā. Un, manuprāt, skaistākais šajā uzvedumā ir tas, ka dejā satiekas Dzirnu paaudzes – vienā pārī dejo solisti ar vairāk nekā 20 gadu starpību.”
Kurš gan nav redzējis filmu “Netīrās dejas”? Redzot video, kurā dejo Agris Daņiļevičs kopā ar savu sievu, nav šaubu – viņi lieliski piestāvētu ikoniskajai filmai.
“Un tā jau 40 gadus – ar kaifu,” rakstīts pie video, kurā dejo esošie un bijušie Dzirnu dejotāji, pedagogi, skolas direktore Singita Daņiļeviča un viņas vīrs.
Noskaties, redzētais noteikti izraisīs smaidu!