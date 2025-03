Vakar vakarā, skatoties debesīs, pēkšņi parādījās kaut kas neparasts – spilgts punkts, kas traucās pāri naksnīgajām debesīm. X platformā cilvēki sāka dalīties ar saviem novērojumiem, viens otru pārspējot ar pārsteigumu: “Kas tas tāds spīdīgs lidoja tik ātri?”, kamēr cits piebilda: “Domāju, ka NLO, bet izrādās – SpaceX!” Kāds pat jokojās, ka “Elons atkal kaut ko palaidis gaisā, lai mūs samulsinātu”.

Neziņa un pārsteigums mijās ar ziņkāri – daži meklēja precīzu raķetes Falcon 9 izlidošanas laiku, citi vienkārši priecājās par negaidīto skatu, kas uz mirkli lika aizdomāties par to, cik tuvu tomēr esam kosmosam. Zemāk, zem teksta, vari novērtēt attēlus un video un X ierakstiem.

Kas ir Falcon 9?

Falcon 9 ir raķete, ko izgatavo uzņēmums SpaceX, kuru dibinājis Elons Masks. Tā ir divpakāpju raķete, kas paredzēta, lai nogādātu satelītus, kravas un pat cilvēkus kosmosā. Tā ir īpaša, jo pirmā pakāpe (apakšējā daļa) var atgriezties uz Zemes un piezemēties, lai to varētu izmantot atkārtoti. Tas padara raķeti lētāku un efektīvāku nekā citas.

Raķete darbojas ar deviņiem Merlin dzinējiem, kas izmanto skābekli un īpašu degvielu (kerosīnu). Tā spēj pacelties ar lielu jaudu — vairāk nekā 1,7 miljoniem mārciņu vilces — un nogādāt kravu orbītā ap Zemi vai tālāk.

Kāpēc to redz debesīs?

Falcon 9 tiek palaista no ASV, piemēram, no Floridas (Keipkanaverala) vai Kalifornijas (Vandenbergas bāzes). Kad tā paceļas, īpaši vakaros vai naktīs, to var redzēt no tālienes kā spožu gaismu ar garu asti vai mākoni aiz sevis. Tas notiek tāpēc, ka raķetes izplūdes gāzes atstaro saules gaismu, pat ja uz Zemes jau ir tumšs. Dažreiz tas izskatās kā dīvains, krāsains objekts, un cilvēki domā, ka tas ir NLO (nezināms lidojošs objekts).

SpaceX palaiž Falcon 9 gandrīz katru nedēļu (2025. gadā jau simtiem reižu), tāpēc tas ir aktuāli. Tā ved kosmosā interneta satelītus (Starlink), zinātniskus projektus un pat astronautus. Daudzi, kas nezina, kas tas ir, domā, ka redzējuši kaut ko neparastu, un izsaka savas raizes soctīklos, piemēram, “Kas tas bija debesīs?” .

Kas notiek ar Falcon 9 tagad?

Līdz 2025. gada 21. martam Falcon 9 ir veicis 465 lidojumus, no kuriem 462 bijuši pilnībā veiksmīgi. Tas ir uzstādījis rekordus, piemēram, 134 starti 2024. gadā. Raķete ved Starlink satelītus (internets no kosmosa), militārus projektus (kā NROL-69) un kravas uz Starptautisko kosmosa staciju. Tā ir uzticama — 99,35% gadījumu viss izdodas.

A stunning spiral appeared in the sky over many European countries last night, likely caused by the frozen fuel released from @SpaceX 's Falcon 9 #rocket . 🌌🚀 pic.twitter.com/pFzK2lJ0zu

We've received many reports of an illuminated swirl in the sky this evening 💫

This is likely to be caused by the SpaceX Falcon 9 rocket, launched earlier today. The rocket's frozen exhaust plume appears to be spinning in the atmosphere and reflecting the sunlight, causing it to… pic.twitter.com/4a9urgZceR

— Met Office (@metoffice) March 24, 2025