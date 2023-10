Foto: shutterstock

Zinātnieki beidzot ir atraduši izskaidrojumu noslēpumainajiem signāliem no kosmosa







Jaunā pētījumā atklāts, ka noslēpumaini sprādzieni, kas nāk no kosmosa dzīlēm, varētu būt “zvaigžņu zemestrīču” rezultāts.

Jau gadiem ilgi zinātnieki ir novērojuši īslaicīgus radio sprādzienus, kas nāk no tālām kosmosa daļām. Tie ir ļoti intensīvi, ļoti īsi enerģijas uzliesmojumi, un, lai gan daudzi no tiem ir reģistrēti, pētnieki joprojām nezina, no kurienes tie nāk un kā tie veidojas.

Tagad zinātnieki ir pamanījuši, ka starp tiem un zemestrīcēm pastāv sakarība. Pētnieki, kas veikuši jauno pētījumu, uzskata, ka sprādzieni varētu būt zvaigžņu uzvedības rezultāts, ko dēvē par “zvaigžņu zemestrīcēm”, raksta Independent.

Tas ir tikai viens no iespējamajiem neparasto eksploziju izskaidrojumiem, kas iepriekš izraisīja spekulācijas, ka tas varētu būt jebkas cits, sākot no neitronu zvaigznēm, kas saduras ar melnajiem caurumiem, līdz pat citplanētiešu tehnoloģijām.

Tomēr lielākā daļa uzskata, ka vismaz daži no šiem sprādzieniem nāk no neitronu zvaigznēm, kas veidojas, superzvaigznēm sabrūkot neticami blīvā, mazā objektā.

Jaunajā pētījumā pētnieki aplūkoja gandrīz 7000 eksploziju datus, kas iegūti no trim dažādiem avotiem, pārbaudot to rašanās laiku un enerģiju. Pēc tam viņi aplūkoja arī informāciju par zemestrīcēm, kas ņemta no Japānas, un datus par Saules uzliesmojumiem, kā arī mēģināja salīdzināt šos trīs datus.

Pētnieki atklāja, ka starp šiem sprādzieniem un Saules uzliesmojumiem ir neliela saistība. Taču bija pārsteidzoša līdzība starp sprādzieniem un zemestrīcēm.

Šie atklājumi ir likuši zinātniekiem izteikt pieņēmumu, ka uz neitronu zvaigžņu ārējās virsmas ir cieta garoza. Šī garoza pēc tam piedzīvo zvaigžņu zemestrīces tāpat kā Zemes virsma, un šīs zemestrīces izstaro spēcīgus enerģijas sprādzienus.