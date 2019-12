Bijusī planētas pirmā rakete sieviešu tenisā Karolīna Vozņacka pēc nākamā gada sākumā paredzētā Austrālijas atklātā čempionāta liks punktu savai karjerai, paziņoja 29 gadus vecā Dānijas sportiste.

Tieši Austrālijā viņa pērn izcīnīja savu pirmo un līdz šim vienīgo “Grand Slam” trofeju.

“Kortā esmu sasniegusi visu, par ko vien esmu sapņojusi. Vienmēr esmu sev teikusi: kad tas laiks pienāks, ārpus tenisa ir vēl daudz lietu, ko darīt. Pēdējo mēnešu laikā esmu sapratusi, ka gribu daudz ko paveikt ārpus tenisa. Tam nav nekāda sakara ar manu veselību un tās nav arī atvadas,” paziņoja Vozņacka, kura grasās nodoties ģimenes dzīvei un projektam, kas pievērsīs sabiedrības uzmanību reimatoīdajam artrītam.

Vozņacka pirms kāda laika apprecējās ar bijušo NBA zvaigzni Deividu Lī.

Vozņacka ranga pirmajā vietā bija 71 nedēļu, kas ir devītais visu laiku labākais rezultāts pēc elektroniskās uzskaites ieviešanas. Pirmo reizi viņa virsotni sasniedza 2010.gada oktobrī 20 gadu vecumā, kad uzvarēja turnīros Tokijā un Pekinā, tiekot pie tās sezonas piektās un sestās trofejas. Pēdējo reizi planētas pirmās raketes godā Vozņacka bija pērn februārī pēc triumfa “Australian Open”.

BREAKING: Former World No.1 @CaroWozniacki has announced she will retire after the @AustralianOpen –>https://t.co/fOYUR1EGpa pic.twitter.com/OQ3A0oPMlw

— WTA (@WTA) December 6, 2019