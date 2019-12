Gata Šļūkas zīmējums

Pirms pāris nedēļām Eiropas Kosmosa aģentūrai bija jāveic pēdējā brīža izvairīšanās manevrs, lai pasargātu vienu no saviem kosmosa kuģiem no saduršanās ar “Space X” satelītu “Starlink” zvaigznājā. Tāpēc Eiropas Savienībai jāveic kosmosa satiksmes pārvaldība, uzskata Marians Žans Marinesku, Eiropas Parlamenta Transporta komitejas Eiropas Tautas partijas koordinators.

Viņš iestājas par to, lai kosmosa infrastruktūras, jo īpaši tās, ko finansē no ES budžeta, izmantojot “Galileo” un “Copernicus” programmas, darbība būtu aizsargāta no dabas un nejaušiem apdraudējumiem. Jo 10% no mūsu IKP ir atkarīgi no kosmosa infrastruktūras un to iegūto datu pareizas funkcionēšanas. Paredzams, ka kosmosa satiksme tuvākajā nākotnē strauji palielināsies no 1700 satelītiem orbītā šobrīd līdz, iespējams, vairāk nekā 10 000.

Viņš jau pērn mudinājis Eiropas Komisiju veikt izmēģinājuma projektu, kuru tagad paredzēts sākt tuvāko nedēļu laikā.