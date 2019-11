Par RD priekšsēdētāja otro vietnieku ievēlēts Druvis Kleins

Foto: Zane Bitere/LETA

Par Rīgas domes priekšsēdētāja otro vietnieku pašvaldības deputāti piektdienas vakarā ievēlēja deputātu bloka “Rīgai!” pārstāvi, šogad no Jaunās konservatīvās partijas izslēgto Druvi Kleinu.

Kleina ievēlēšanu amatā atbalstīja “Saskaņas” un “Gods kalpot Rīgai” (GKR) domnieki, kā arī deputātu bloka “Rīgai!” pārstāvji un domniece Baiba Broka. Kopā viņam tika nodrošinātas 32 balsis.

“Pret” viņa kandidatūru balsoja visi klātesošie opozicionāri, tostarp kādreizējie viņa partijas biedri, un Neatkarīgo deputātu frakcija.

Līdz ar amata ieņemšanu, Kleina pārziņā nodotas arī divas kapitālsabiedrības – SIA “Rīgas satiksme” un AS “Rīgas siltums”.

Kopumā vicemēru domnieki iztaujāja vairāk nekā trīs stundas, gan uzdodot jautājumus par viņa plāniem amatā, gan nereti veltot personīgus apvainojumus, saucot viņu par nodevēju. Domnieku vidū debates nereti izvērtās arī augstos toņos.

Kleins ir bijušais Jaunsardzes un informācijas centra direktors un šo amatu ieņēma kopš 2010.gada. Viņam dienesta līgums beidzās 2017.gadā.

Jaunais vicemērs Rīgas domē tika ievēlēts no Jaunās konservatīvās partijas saraksta, taču maijā no tās tika izslēgts. Īsi pēc tam, kopā ar partijas biedru Imantu Keišu, Kleins pievienojās deputātam Oskaram Putniņam, kurš ilgstoši domē strādāja kā neatkarīgais deputāts, lai gan ievēlēts tika no partijas “Latvijas attīstībai” saraksta.

Domnieki izveidoja deputātu bloku “Rīgai!”, kurš pēdējo mēnešu laikā sadarbojās ar Neatkarīgo deputātu frakciju, kurā apvienojušies četri no “Saskaņas” izslēgtie deputāti, un ar neatkarīgo domnieci Broku.

Bloks “Rīgai!” arī atbalstīja Burova ievēlēšanu mēra amatā.

Rīgas domes koalīciju līdz šim veidoja “Saskaņa”, GKR un Neatkarīgo deputātu frakcija. Tomēr 13.novembrī “Saskaņa” paziņoja, ka piekrīt turpināt darbu koalīcijā pie nosacījuma, ja GKR pārtrauks sadarbību ar Neatkarīgo deputātu frakciju.

Izbeidzot sadarbību ar Neatkarīgo deputātu frakciju koalīcija palika mazākumā un visu šo laiku mērs Burovs meklējis iespējas nodrošināt vairākumu. Piektdien tika paziņots, ka ir noslēgts koalīcijas līgums starp “Saskaņu”, GKR, deputātu bloku “Rīgai” un vēl nesen nacionālo apvienību “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK pārstāvošo, bet tagad neatkarīgo deputāti Baibu Broku.

Šovakar Rīgas domē vēl ir paredzēts uzticības balsojums Rīgas mēram, ko rosinājusi opozīcija.