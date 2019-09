Jānis Čakste (1859–1927) darba kabinetā 1927. gadā. Jānis Čakste (1859–1927) darba kabinetā 1927. gadā.

Valdības Vēstnesis

Tautas Padomes prezidents Jānis Čakste savā 60. dzimšanas dienā 14. septembrī saņēma apsveikumus no Tautas Padomes, valdības, armijas, draugiem un pazīstamiem. LPB ziņo: Tautas Padomes priekšsēdētāju Čaksti viņa 60. dzimumdienā apsveikuši gan rakstiski, gan personīgi daudzi sabiedriski darbinieki un organizāciju deputacijas, pasniegdamas puķu balvas un citādas piemiņas zīmes. Tautas Padomes starpfrakciju birojs ieradās aizvakar pilnā sastāvā kā viens no pirmajiem, pie kam turēja piemērotas runas kā latviešu, tā minoritātu priekšstāvji. Tālāk ieradās svinīgā gājienā visi Rīgā dzīvojošie Maskavas akadēmiskās sabiedrības “Austrums” locekļi, kā studējušie, tā studenti godināt savu vecāko biedri viņa dzimšanas dienā, pie kam tika pēc apsveikšanas runas no “Austruma” biedriem pasniegta latviešu mākslinieku Skulmes un Tones izpildīta adrese ar apsveikuma tekstu un svētku dzejoļiem, sacerētiem no sabiedrības biedriem – dzejniekiem, un krāšņs rožu kurvis Latvijas nacionālās krāsās.