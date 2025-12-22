10 iemesli, kāpēc krāt un neizmest malkas pelnus 0
Autors: “Praktiski.lv”
Malkas krāšņu, kamīnu un plīšu īpašnieki zina, ka krāsnis visai bieži jāattīra no pelniem. Tomēr ir virkne vērtīgu lietu, ko ar pelniem paveikt saimniecībā, tāpēc nesteidz tos izmest. Sakrāj, noderēs! Koksnes pelni ir lielisks minerālvielām bagāts pulveris, kam ir daudzveidīgs pielietojums.
Ko darīt ar pelniem:
1. Mājdzīvnieki bez specifiskas smakas. Sauja pelnu, ierīvēta dzīvnieka kažokā, neitralizē nevēlamas smakas.
2. Savāc šķidrumus no bruģa, asfalta. Ja uz piemājas bruģa kaut kas izlijis, pat krāsa, nekavējoties uzberiet šķidrumam pelnus. Tie lieliski absorbēs šķidrumus, un traips mazināsies vai pazudīs pavisam, atkarībā no izlijušā šķidruma.
3. Bagātina kompostu. Izmantojiet pelnus kā dārza mēslojumu. Iekaistiet komposta kaudzē – komposts bagātināsies ar pelnos esošajām vielām, un ar tām pēcāk pabarosiet dārza augsni.
4. Ierocis pret dārza kaitēkļiem. Vienmērīgi izbārstiet pelnus gar dobēm; tas atbaidīs gliemežus un citus kaitēkļus.
5. Izkausē ledu. Slideno taciņu sezona ir sākusies. Izmanto koksnes pelnus, lai nokaisītu pagalma celiņus, nekaitējot augsnei.
6. Kontrolē dīķu aļģes. Viena ēdamkarote pelnu uz ~ 4 m3 ūdens būs pietiekami, lai bagātinātu ūdeni ar kāliju. Tas stiprinātu citus ūdens augus, kuri konkurē ar aļģēm un palēninās to augšanu.
7. Piebaro tomātus. Augiem, kas mīl kalciju, pelni ir laime. Stādot tomātus, ieber 1/4 glāzes pelnu tieši zem stāda.
8. Notīra nokvēpušās kamīna durvis. Mitrs sūklis, kas iemērkts pelnos, palīdzēs noberzt sodrēju atlikumus no stikla.
9. Ziepju sastāvdaļa. Sajaucot pelnus ar ūdeni, veidojas sārms, ko pēcāk var sajaukt ar dzīvnieku taukiem un vārīt ziepes.
10. Spodrina sudrabu. Pelnu un ūdens pasta ir brīnišķīgs, netoksisks sudrablietu pulētājs. Tās atgūst spožumu.
Avots: thisoldhouse.com