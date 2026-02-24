Par Ukrainas svarīgāko cilvēku slepkavību 100 000 ASV dolāru: krieviem vēl viena milzīga izgāšanās 0

21:09, 24. februāris 2026
Moldovā un Ukrainā arestēti cilvēki, kas pēc Krievijas pavēles plānoja nogalināt Ukrainas atslēgas personas. Galvenie mērķi bija žurnālisti, sabiedriskas personas, kā arī HUR personāls. Konkrētāk HUR ārzemju leģiona locekļi.

Lai viņus likvidētu, aizdomās turamie izstrādāja dažādus slepkavības mēģinājumus – no nošaušanas līdz automašīnas spridzināšanai.

Par slepkavībām piedāvāja 100 000 ASV dolāru.

Plašāk sižetā.

