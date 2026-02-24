Ilustratīvs attēls
Netipisks izsaukums uz glābšanas darbiem – cilvēks nosmacis dūmos pie lūgšanu grāmatas 0

19:54, 24. februāris 2026
Netipisku izsaukumu uz glābšanas darbiem saņēmuši ugunsdzēsēji Daugavpilī. Kā vēsta TV3 raidījuma “Degpunktā”, ierodoties notikuma vietā, glābējiem vairs nav bijis, ko dzēst – liesmas jau pašas apdzisušas, iespējams, skābekļ trūkuma dēļ, bet izpostītā dzīvokļa vidū bez dzīvības pazīmēm atrasta tā saimniece.

Neviens no apkārtnes nenojauta, ka kaimiņos dzīvību zaudējusi viena no šīs mājas ilggadējām iedzīvotājām. “Mēs vienkārši atradām viņu vakar no rīta, viņa vienkārši bija nosmakusi. Sēdēja un lūdzās. Redziet, skatieties, redziet istabu. Šī ir viņas guļamistaba, un tālāk bija viņas istaba, viņa tur lūdzās. Viņa sēdēja, tur bija viņas lūgšanu grāmatiņa, nu, viņa ir katole. Un tā viņa palika uz sava krēsla,” stāsta kaimiņiene.

Ko stāsta kaimiņi par notikušo, skatieties peivienotajā video.

