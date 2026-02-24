Ilustratīvs foto.
Pārsteigums? Mirušās vecmāmiņas rēķins par zemes nodokli pieaudzis četras reizes – garām tik palaists viens būtisks datums

Gada nogalē rīdziniece Karina apglabāja savu vecmāmiņu. Bēres notika 29. decembrī, bet jau mēnesi vēlāk Karina saņēma rēķinu par zemes nodokli par aizgājējas īpašumu!

Neizpratnē Karina sazinājās ar domes finanšu departamentu, lūdzot paskaidrojumu, kāpēc nodoklis, kas ierasts ap 50 eiro, pieaudzis līdz teju 200 eiro, vēstī TV3 raidījums “Bez Tabu”.

Te vietā der atcerēties, ka nodokļa aprēķins jau desmit gadus tiek balstīts uz datiem, kas fiksēti 1. janvārī. Likumīgi, taču Karinasprāt – necilvēcīgi. Vai Karinai izdevās situāciju kā atrisināt, skatieties pievienotajā video.

