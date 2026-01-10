10 unikāli veidi, kā cilvēki kļuvuši pasakaini bagāti 0
ASV dzīvo vairāk nekā 22 miljoni miljonāru un 735 miljardieri, savukārt visā pasaulē – aptuveni 58 miljoni miljonāru un 2781 miljardieris. Daudzi no viņiem bagātību ieguvuši finanšu un investīciju, inženierijas, vadības, juridiskajās vai tehnoloģiju nozarēs. Tomēr neliels skaits cilvēku panākumus guvuši ar netradicionālām metodēm, izgudrojumiem un nelielu veiksmes palīdzību. Lūk, desmit unikāli veidi, kā cilvēki kļuvuši neticami bagāti.
10. Miljonu dolāru mājaslapa
Aleksam Tju (Alex Tew) bija students Anglijā, kurš gatavojās uzsākt trīs gadu biznesa vadības studijas Notingemas Universitātē, kad viņam radās ideja miljona dolāru vērtībā. Viņš baidījās, ka pēc studijām paliks ar studentu kredīta parādiem, tāpēc nolēma izveidot neparastu mājaslapu. Viņš nolēma pārdot vienu miljonu pikseļu par vienu dolāru katru. Pikseļi tika pārdoti 100 pikseļu blokos, padarot minimālo pirkumu 100 dolāru vērtu. Pircēji varēja pievienot savu attēlu un hipersaiti uz savu mājaslapu.
“Million-Dollar Homepage” tika palaista 2005. gada 25. augustā. Pirmais pirkums notika trīs dienas pēc palaišanas – to veica Tju draugs. Arī nākamie pirkumi bija no draugiem un ģimenes. Pēc preses relīzes iznākšanas portāls “The Register” publicēja divus rakstus par šo vietni, kas palīdzēja līdz mēneša beigām nopelnīt 250 000 dolāru. Līdz 2006. gada janvārim Tju pārdeva visus atlikušos pikseļus un kļuva par miljonāru.