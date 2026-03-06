Kārlis Streips: Še, tev nu bija! Tramps apgalvoja, ka, ja ievēlēs Kamalu Harisu, tad sāksies Trešais pasaules karš… 0

21:16, 6. marts 2026
Kādreiz, kad tā laika ASV prezidents Baraks Obama parakstīja līgumu, tajā bija teikts, ka Irānai būs vajadzīgi četri gadi, lai tiktu pie kodolieročiem, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atgādināja Kārlis Streips, žurnālists, TV24 raidījuma “Streips pārlūko pasauli” vadītājs.

Viņš norāda, ka tagad, savukārt, kad esošais ASV prezidents Donalds Tramps pirms uzbrukuma teica, ka nedēļas laikā varēs tikt pie kodolbumbas, bet patiesībā joprojām notiek tikai bombardēšana.

Pievienotajā video K. Streips plašāk pievēršas kādam ironiskam aspektam: “Priekšvēlēšanu laikā Tramps apgalvoja, ka, ja ievēlēs Kamalu Harisu, tad sāksies Trešais pasaules karš… Še tev nu bija!”

