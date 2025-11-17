“Kliedza kā skolniece!” Vīrietis nejauši atrod unikālu dārgumu un kļūst stāvus bagāts 0
Apvienotajā Karalistē kāds vīrietis, pastaigājoties ar metāla detektoru, nejauši atradis unikālu dārgumu – kulonu “Tjūdoru sirds”, kas datēts ar 1518. gadu. Tagad artefakts izlikts izsolē ar vērtību 3,5 miljoni mārciņu.
Kulons, uz kura iegravēti burti “H” un “K”, tika atrasts 2019. gadā. To atrada kafejnīcas īpašnieks, kurš metāla detektoru bija sācis izmantot tikai pirms sešiem mēnešiem. Ja Britu muzeja kampaņa piesaistīs 3,5 miljonus mārciņu, vīrietis kļūs par miljonāru – viņa daļa no pārdošanas kopējās summas varētu sasniegt 1,75 miljonus mārciņu.
Muzejs šobrīd uzsācis publisku līdzekļu vākšanas kampaņu, lai saglabātu atrasto kulonu. Eksperti uzskata, ka kulons, kas izgatavots no 24 karātu zelta, visticamāk tika radīts turnīram 1518. gada oktobrī, lai atzīmētu Henrija VIII un Katrīnas meitas princeses Marijas saderināšanos ar Francijas troņmantnieku.
Henrijs regulāri pasūtīja rotaslietas pie Londonas juvelieriem valsts svinībām un lieliem pasākumiem, un šādas rotas valkāja galma locekļi, lai radītu iespaidu par greznību. Kulons apvieno Tjūdoru rozi ar Katrīnas granāta simbolu, un uz tā ir uzraksts “tousiors” – tas senfranču valodā nozīmē “vienmēr”.
Kad kulons tika atrasts, par to tika ziņots saskaņā ar 1996. gada Dārgumu likumu. Likums paredz, ka dārgums kļūst par Kroņa īpašumu un tiek glabāts drošā vietā, lai to varētu iegūt muzeji vai galerijas Anglijā. Parasti ieņēmumi no pārdošanas tiek sadalīti starp atradēju un zemes īpašnieku.
Runājot par atradumu, vīrietis stāsta: “Iepriekš es biju atradis dažas monētas, nekas īpašs. Taču šoreiz es uzreiz sapratu, ka tas ir zelts.” Vīrietis atzīst, ka atradums viņu esot tik ļoti pārsteidzis, ka viņš esot sācis kliegt gluži kā sajūsmināta skolniece.
Pašlaik kulons atrodas Britu muzejā. Ja līdz 2026. gada aprīlim muzejs nespēs piesaistīt līdzekļus, artefakts tiks pārdots privātam kolekcionāram.