“Esiet apdomīgi ar tēriņiem par lietām, ko varētu nepirkt!” Eksperts izsaka šādu brīdinājumu degvielas cenu krīzes kontekstā 0
Prognozēt, vai un kad karš Irānā beigsies, vai būs kapitulācija, nav iespējams, jo situācija visu laiku mainās – tā ir 90 miljonu cilvēku liela valsts. Var arī Irāna visu laiku pretoties – tai ir liela ekonomiskā un militārā kapacitāte, tā par prognozēm degvielas tirgū TV24 raidījumā “Uz līnijas” izteicās degvielas tirgus eksperts Ojārs Karčevskis.
Dažviet tiek lēsts, ka šāda iemesla dēļ var pietrūkt degvielas arī mūsu reģionā, bet par to ir jauna informācija katru dienu, neko šeit nevar prognozēt – laika ziņas ir vieglāk un precīzāk noteikt nekā degvielas cenas, norāda eksperts.
“Var būt situācija, ka divām galvenajām naftas pārstrādes rūpnīcām būs ierobežoti pieejami naftas apjomi, tas ir “Orlen” naftas rūpnīca Mažeiķos un “Neste” Porvo Somijā. Protams, ir piegādes arī ar kuģiem, bet, ja sāks trūkt naftas, būs problēmas ar degvielu,” saka O. Karčevskis.
“Orlen” grupas pārstāvis šajās dienās apliecinājis, ka nekādu piegāžu pārtraukumu nav, riski nepastāv un viss notiek pēc plānotajiem grafikiem – tam piekrīt arī eksperts, norādot, ka “šodienas piegādes notiek, jā!”
Runājot par straujo degvielas cenu kāpumu, O. Karčevskis saka, ka nav svarīgi, no kurienes tiek iepirkta degviela, bet jāsaprot, ka cenas veidojas no biržas cenām Amsterdamā un Roterdamā, un tirgotāji seko šīm cenām neatkarīgi no tā, kur atrodas rūpnīca.
“Bet tas ir fakts – ja cenas pieaug, tās raujas augšā kā raķete, bet krīt lēnām. Tagad, kad sākās karš, visi riski, nogremdēti kuģi, droni lido, Dubaija šausmās, neko nevar saprast, tāpēc sajūta, ka cenas DUS aug strauji – nē, cenas strauji aug arī pasaulē, kur ir tie riski,” norāda eksperts.
Tas, ka šobrīd ir palielinājies pieprasījums pēc degvielas, nu gan nav iemesls tam, lai celtu cenas, min jomas pārstāvis. Tikmēr ekonomists Edgars Čerkovsis TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja, ka tirgotāji paši izvēlas cenas, ko likt, un daudz kas esot atkarīgs arī no pieprasījuma – viss atkarīgs arī no tā, kā paši uzvedīsimies: ja pirksim, tad cena augs.
Skaidrs ir viens – tā, kā ir bijis, vairs nebūs, saka O. Karčevskis: “Stikla bumbas mums nav, bet ir jābūt apdomīgiem ar tēriņiem un visām tādām lietām, ko varētu šodien nepirkt!”