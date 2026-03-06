Lūk, patiesība! Vai tiešām minerālūdens ir labāks par krāna ūdeni? 0
Lai gan par ūdens nozīmi veselībai runā jau gadiem, eksperti norāda – daudzi joprojām to dzer pārāk maz. Turklāt apkārt klejo virkne mītu, vai ne? Ka diena obligāti jāsāk ar citronūdeni, ka ēdienreižu laikā dzert nedrīkst, vai ka minerālūdens vienmēr ir veselīgāks par krāna ūdeni. Kā tad ir patiesībā?
Rīts jāsāk ar ūdeni, nevis kafiju
Speciālisti iesaka dienu sākt ar dažiem malkiem istabas temperatūras ūdens. Tas palīdz “pamodināt” gremošanas sistēmu un var būt īpaši noderīgi cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz aizcietējumiem. Ideāli – daži simti mililitru ūdens.
Savukārt citrons nav obligāts. Tas nepievieno īpašu veselības ieguvumu, un uzskats, ka ūdens ar citronu palīdzēs notievēt vai nomāks apetīti, nav pamatots.
Cik daudz ūdens dienā vajadzētu dzert?
Vidēji ieteicams izdzert apmēram vienu litru tīra ūdens dienā, bet pārējo šķidruma daudzumu var uzņemt ar tējām, minerālūdeni un citiem dzērieniem. Protams, nepieciešamais daudzums var atšķirties atkarībā no ķermeņa svara un fiziskās slodzes.
Svarīgi ir nedzert visu uzreiz. Eksperti iesaka ūdeni malkot regulāri visas dienas garumā. Piemēram, ja katru stundu izdzer dažus malkus, dienas beigās kopējais daudzums jau būs ievērojams.
Nevajadzētu gaidīt, līdz parādās izteiktas slāpes – tās var liecināt, ka organismam jau trūkst šķidruma.
Ko darīt, ja ūdens negaršo?
Daudzi atzīst, ka ūdens šķiet bezgaršīgs, tāpēc viņi to nedzer pietiekami. Šādā gadījumā to var padarīt pievilcīgāku: pievienot piparmētru lapas, ieliec gurķa šķēlīti, pievienot nedaudz apelsīna vai greipfrūta sulas. Svarīgākais ir izveidot ieradumu dzert ūdeni regulāri.
Kas ir labāks – krāna ūdens vai minerālūdens pudelēs?
Cilvēki bieži jautā, kuru ūdeni labāk izvēlēties – parastu krāna ūdeni vai minerālūdeni no veikala?
Ja krāna ūdens kvalitāte ir laba, eksperti iesaka ikdienā priekšroku dot tieši tam.
Cilvēkiem ar kuņģa refluksa problēmām no gāzēta ūdens ieteicams izvairīties.
Vai drīkst dzert ūdeni ēdienreižu laikā?
Par šo jautājumu valda daudz mītu. Speciālisti norāda, ka veseliem cilvēkiem nav aizliegts maltītes laikā iemalkot ūdeni. Tomēr cilvēkiem ar gremošanas traucējumiem vai pēc operācijām ūdens dzeršana ēšanas laikā var radīt diskomfortu.
Pēc ļoti sātīgas maltītes ieteicams nogaidīt aptuveni 15 minūtes pirms lielāka šķidruma daudzuma uzņemšanas. Taču kopumā veseli cilvēki var droši noskalot ēdienu ar ūdeni.
Vai drīkst dzert pirms gulētiešanas?
Nav ieteicams uzņemt lielu šķidruma daudzumu tieši pirms miega, taču nevis tāpēc, ka tas izraisītu sejas pietūkumu. Galvenais iemesls – biežāka došanās uz tualeti naktī, kas traucē miega kvalitāti.
Rīta sejas pietūkumu biežāk izraisa pārmērīgs sāls vai alkohola patēriņš, nevis ūdens.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.