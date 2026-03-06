VIDEO. “Šis ir iemesls, kāpēc negribas sēsties pie stūres…” Starp Brocēniem un Zanti nofilmēts iespaidīgs mežacūku “bānītis” 8
Vietnē “Facebook” publicēts video, kurā diennakts tumšajā laikā posmā starp Brocēniem un Zanti redzams iespaidīgs mežacūku bars. Dzīvnieki gluži kā “vilcieniņā” viens aiz otra šķērso ceļu.
Video autore pie ieraksta norāda: “Šis ir iemesls, kāpēc ne visai labprāt sēžos pie stūres.” Kadrā iespējams saskaitīt vismaz 13 mežacūkas – acīmredzot vienas ģimenes vai bara locekļus.
Komentāros cilvēki notikušo uztvēruši gan ar humoru, gan ar bažām. “Meža vilciens taču! Vagonus saskaitīji?” vaicā kāds skatītājs.
Nākamais dalās nepatīkamā pieredzē: “Mums viens buks šķērsoja ceļu, nebija patīkami. Joprojām nevaru pārdzīvot…”
Vēl kāds atminas: “Oii, atceros šo skatu apmēram pirms kādiem četriem gadiem – bija līdzīga situācija piķa melnā tumsā, rukšu ģimene slāja pār ceļu.”
Citi piebilst: “Skaists bariņš!”, “Normāls čemodānu bars!” un “Tīri apaļi un veselīgi! Zina, kur rakt.”
Šādi gadījumi vēlreiz atgādina autovadītājiem būt īpaši piesardzīgiem, īpaši diennakts tumšajā laikā un mežainos ceļu posmos, kur savvaļas dzīvnieki var uzrasties pēkšņi.