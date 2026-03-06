VIDEO. “Šis ir iemesls, kāpēc negribas sēsties pie stūres…” Starp Brocēniem un Zanti nofilmēts iespaidīgs mežacūku “bānītis” 8

LA.LV
20:00, 6. marts 2026
Ziņas Dabā

Vietnē “Facebook” publicēts video, kurā diennakts tumšajā laikā posmā starp Brocēniem un Zanti redzams iespaidīgs mežacūku bars. Dzīvnieki gluži kā “vilcieniņā” viens aiz otra šķērso ceļu.

Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu
VIDEO. “Kad benzīns maksās 2,50 eiro, zināsiet, kurš visu nopircis!” Šoferis ielej degvielu “visam gadam” 1
Vecumdienās tev nebūs vajadzīgi ne bērni, ne partneris, ne draugi – bet trīs citas lietas, ko vērts zināt ikvienam
Lasīt citas ziņas

Video autore pie ieraksta norāda: “Šis ir iemesls, kāpēc ne visai labprāt sēžos pie stūres.” Kadrā iespējams saskaitīt vismaz 13 mežacūkas – acīmredzot vienas ģimenes vai bara locekļus.

Komentāros cilvēki notikušo uztvēruši gan ar humoru, gan ar bažām. “Meža vilciens taču! Vagonus saskaitīji?” vaicā kāds skatītājs.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
“Esiet apdomīgi ar tēriņiem par lietām, ko varētu nepirkt!” Eksperts izsaka šādu brīdinājumu degvielas cenu krīzes kontekstā
Veselam
izslēgt to troksni ausīs un galvā? Iespējams, beidzot zinātnieki atraduši īsto iemeslu
Tramps pilda solīto: sarunām ar Irānu par vēlu – paziņo, cik ilgs tur būs karš

Nākamais dalās nepatīkamā pieredzē: “Mums viens buks šķērsoja ceļu, nebija patīkami. Joprojām nevaru pārdzīvot…”

Vēl kāds atminas: “Oii, atceros šo skatu apmēram pirms kādiem četriem gadiem – bija līdzīga situācija piķa melnā tumsā, rukšu ģimene slāja pār ceļu.”

Citi piebilst: “Skaists bariņš!”, “Normāls čemodānu bars!” un “Tīri apaļi un veselīgi! Zina, kur rakt.”

Šādi gadījumi vēlreiz atgādina autovadītājiem būt īpaši piesardzīgiem, īpaši diennakts tumšajā laikā un mežainos ceļu posmos, kur savvaļas dzīvnieki var uzrasties pēkšņi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Policistiem esot bail: Saeimā diskutē par dzīvnieku labturības zināšanu trūkumu
Uz ielām vairs nav droši: ilgi kāroto bulciņu iespējams pazaudēt pāris sekunžu laikā
PVD brīdina: inficēts suns ES ievests no Krievijas caur Latvijas robežkontroles punktu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.